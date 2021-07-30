KPSS ertelenir mi? 2021 Lisans KPSS ne zaman yapılacak, GY-GK ve Eğitim Bilimleri sınavı bu hafta mı, ertelenecek mi?

Geçtiğimiz Çarşamba günü Manavgat'ta başlayan orman yangınını Milas, Bodrum, Marmaris, Didim, Adana, Osmaniye, Kocaeli gibi pek çok ildeki yangınlar takip etti. Yangınlarda büyük çaplı can ve mal kayıplarına rastlanırken, olaydan mağdur olan ve KPSS'ye girecek olan adaylar KPSS ertelenir mi diye merak ediyor. Yangın mağdurlarının sınava girememe ihtimaline karşı sosyal medyada "KPSS ertelenecek mi?" diye merak ediliyor. Bu bağlamda, 2021 Lisans KPSS ne zaman yapılacak sorusuna ÖSYM'den yanıt bekleniyor. GY-GK ve Eğitim Bilimleri sınavı bu hafta mı, ertelenecek mi sorusunun yanıtı haberimizde.

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür – Eğitim Bilimleri sınavı, 1 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. KPSS Alan Bilgisi sınavı, 7 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. KPSS Alan Bilgisi ikinci sınav, 8 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. KPSS ÖABT sınavı, 15 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak.