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Giriş Tarihi: 30.7.2021 10:35 Son Güncelleme: 30.7.2021 10:35

LGS lise nakil işlemleri nasıl yapılır? LGS 1. nakil başvuruları ne zaman bitiyor?

LGS lise nakil işlemleri nasıl yapılır? LGS 1. nakil başvuruları ne zaman bitiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan LGS 1. nakil başvuruları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan LGS tercih sonuçlarının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulda lise öğrenimine devam etmek istemeyen öğrenciler nakil başvurularını gerçekleştirecek. 30 Temmuz’da sona eren süreçle ilgili soru işaretlerini gidermek adına “LGS lise nakil işlemleri nasıl yapılır?” sorusunu yanıtladık.

LGS yerleştirme sonuçlarının belli olmasıyla birlikte öğrenciler, lise nakil tarihleri ve başvuru süreçleri hakkında araştırma yapıyor. MEB tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda 26-30 Temmuz 2021 tarih aralığında tamamlanacak LGS 1. nakil sürecine ilişkin merak edilen sorular ve cevapları…

LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS nakil başvurusu ile ilgili son gelişmeler binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Son olarak MEB tarafından yapılan açıklamaya göre 1. Nakil başvuru işlemleri, tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından başladı. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek.

NAKİL TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, tercihleri MEB tarafından açıklanan tarihlerin içerisinde yapacak. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://eokul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.

LİSE NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvuruları 26-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.Birinci dönem nakil sonuçları ise 2 Ağustos'ta açıklanacak. Bu yıl nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak. İkinci nakil dönemi ise başvuruları da 2-6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bu başvuruların sonuçları da 9 Ağustos'ta açıklanacak.

1. NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

2. NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

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LGS lise nakil işlemleri nasıl yapılır? LGS 1. nakil başvuruları ne zaman bitiyor?
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