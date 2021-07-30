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Giriş Tarihi: 30.7.2021 10:47

Lise kayıt tarihleri 2021: LGS lise kaydı nasıl yapılır, ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Lise kayıt tarihleri 2021: LGS lise kaydı nasıl yapılır, ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Yüz binlerce öğrencinin beklediği LGS yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. LGS tercih sonuçlarına göre bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyenler için nakil işlemleri devam ederken bir yandan da lise kayıtları süreci merak ediliyor. MEB tarafından belirtilen tarihler doğrultusunda “Lise kayıtları ne zaman başlıyor?” İşte 2021 lise kayıt tarihleri…

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yüz binlerce öğrencinin gündemi lise kayıt işlemleri. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre bu sene okullar Eylül ayında açılacak. Yerleştirmeye esas nakil işlemleri devam ederken söz konusu nakil sürecinin tamamlanmasıyla birlikte lise kayıtları başlayacak.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

Lise tercihleri sonucuna göre okula yerleşen öğrencilerin okullara kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılıyor.

LGS 2021 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt Takvimi:

1. KAYIT DÖNEMİ

  • 1-2 ve 5 Temmuz 2021: 1. Ön Kayıtlar / Burs başvurularının alınması
  • 6 Temmuz 2021: Asil Liste Kesin Kayıtları
  • 7 Temmuz 2021: Yedek Liste Kesin Kayıtları

2. KAYIT DÖNEMİ

  • 8 Temmuz 2021: 2. Ön Kayıtlar
  • 9 Temmuz 2021: Asil ve Yedek Liste / Kesin Kayıtlar
  • 12-13-14 Temmuz 2021: Serbest Kayıt Dönemi

NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

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Lise kayıt tarihleri 2021: LGS lise kaydı nasıl yapılır, ne zaman başlıyor ve bitiyor?
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