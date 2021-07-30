Lise kayıt tarihleri 2021: LGS lise kaydı nasıl yapılır, ne zaman başlıyor ve bitiyor?

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yüz binlerce öğrencinin gündemi lise kayıt işlemleri. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre bu sene okullar Eylül ayında açılacak. Yerleştirmeye esas nakil işlemleri devam ederken söz konusu nakil sürecinin tamamlanmasıyla birlikte lise kayıtları başlayacak.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

Lise tercihleri sonucuna göre okula yerleşen öğrencilerin okullara kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılıyor.

LGS 2021 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt Takvimi:

1. KAYIT DÖNEMİ

1-2 ve 5 Temmuz 2021: 1. Ön Kayıtlar / Burs başvurularının alınması

6 Temmuz 2021: Asil Liste Kesin Kayıtları

7 Temmuz 2021: Yedek Liste Kesin Kayıtları

2. KAYIT DÖNEMİ