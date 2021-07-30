Öğretmenlik taban puanları ve başarı sıralaması listesi: ÖSYM 2021 Öğretmenlik taban puanları ve kontenjanları

ÖĞRETMENLİK TABAN PUANLARI 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte eğitim ilgili meslekler için en çok ilgi gören öğretmenlik taban puanları da sınava katılan öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. YKS tercih maratonunda, geçtiğimiz yıllara ilişkin Öğretmenlik taban puanları ile başarı sıralamaları, öğrenciler için rehberlik edecek.

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ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu internet sitesinden yayımladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla erişime açılan kılavuz, bugünden itibaren 26 Temmuz'a kadar yayımda olacak.

Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.