Okullar 6 Eylül'de açılacak mı, açılma tarihi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların açılması hakkında kritik açıklama!

Yazın başından beri, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlangıcı olarak 6 Eylül tarihi zikrediliyor. Ancak temmuz ayı başından bu yana artışa geçen vaka sayılarının bu durumu engelleme ihtimali olup olmadığı merak ediliyor. Veli ve öğrencilerin kafasındaki "Okullar 6 Eylül'de açılacak mı, okulların açılma tarihi değişecek mi, ne zaman açılacak?" gibi soru işaretleri Bakan Selçuk'un açıklamalarıyla netlik kazandı. 81 ilin milli eğitim müdürüyle toplantı yapan Selçuk okulların açılış tarihi hakkında açıklama yaptı.

OKULLARDA VİRÜSLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları için 81 ilin milli eğitim müdürüyle bir araya geldi. Toplantıda, "Okulum Temiz Belgesi" standartlarıyla ilgili denetim süreçleri ele alındı. Ülke genelinde bakanlığa bağlı tüm okullarda hijyen koşullarının yakından takip edildiğine dikkat çekildi. Bu süreçte hijyen bütçesinin sekiz kat arttığını ifade eden Bakan Selçuk, "Artık bu ülke çocuklarını daha fazla eve kapatmamalı, öğretmenlerini daha fazla yormamalı. Velilerimizi daha çok yormamalıyız. Okullarımızı açmalıyız, inşallah 6 Eylül'de açacağız. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.