Ordu Üniversitesi taban puanları 2021 | Ordu Üniversitesi 2 - 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları listesi

İki milyonun üzerinde öğrencinin girdiği YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) açıklandı. Sınav sonuçlarına erişen adaylar, tercih yapacakları üniversiteler hakkında araştırmaya koyuldu. Üniversite taban puanları araştırmalarında Ordu Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması da gündeme geliyor. Ordu Üniversitesi 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgileri haberimizde.
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|100
|495,49937
|18.618
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|90
|478,38423
|31.040
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|60
|404,62790
|95.215
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|380,10644
|25.447
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|374,86779
|30.180
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60
|363,99171
|100.598
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|60
|357,77082
|27.779
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|354,74175
|121.377
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|100
|350,05049
|158.797
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|40
|345,68966
|72.508
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) (Ücretli)
|DİL
|40
|341,93242
|32.602
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|100
|327,13854
|117.345
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)
|SAY
|40
|319,19978
|211.668
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60
|298,02519
|224.119
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|30
|289,76130
|281.248
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği
|SAY
|30
|287,91370
|286.475
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|SAY
|20
|284,65570
|295.745
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tarih
|SÖZ
|60
|275,27863
|341.346
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|SÖZ
|60
|273,91012
|349.243
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|40
|271,23092
|338.571
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) (Ücretli)
|SÖZ
|60
|266,16797
|396.131
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Matematik
|SAY
|40
|265,40052
|359.825
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|40
|262,36291
|493.737
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bitki Koruma
|SAY
|30
|259,28416
|384.177
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80
|255,67458
|863.625
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Laboratuvar Teknolojisi
|TYT
|35
|255,66630
|863.729
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) (Ücretli)
|SÖZ
|40
|253,61399
|478.432
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
|TYT
|55
|252,76119
|896.207
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|55
|251,28658
|573.571
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|60
|251,11556
|915.009
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60
|250,07741
|926.915
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|50
|244,47858
|452.922
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Deniz Ulaştırma ve İşletme
|TYT
|60
|244,33702
|993.603
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bahçe Bitkileri
|SAY
|20
|243,33896
|458.987
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sosyoloji
|EA
|50
|243,17285
|639.461
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gemi Makineleri İşletmeciliği
|TYT
|50
|242,39720
|1.016.653
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tarih (İÖ) (Ücretli)
|SÖZ
|60
|241,91280
|562.494
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|237,50210
|1.075.218
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik
|TYT
|30
|237,37040
|1.076.823
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sanat Tarihi
|SÖZ
|60
|236,49574
|602.913
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
|TYT
|50
|236,26330
|1.090.322
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
|TYT
|50
|234,17015
|1.115.867
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mekatronik
|TYT
|30
|233,75430
|1.120.932
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
|TYT
|30
|230,36218
|1.163.618
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine
|TYT
|30
|229,19488
|1.178.539
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gemi İnşaatı
|TYT
|50
|228,81554
|1.183.452
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
|EA
|40
|228,24563
|779.801
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|30
|227,85615
|783.911
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sanat Tarihi (İÖ) (Ücretli)
|SÖZ
|40
|227,83369
|670.259
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) (Ücretli)
|EA
|40
|226,93172
|793.851
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40
|223,27596
|1.256.559
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|30
|220,85868
|1.289.043
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|TYT
|80
|220,24898
|1.297.218
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İktisat
|EA
|50
|220,06453
|873.351
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
|SAY
|10
|219,98653
|618.336
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|25
|216,67462
|1.345.007
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|EA
|40
|214,92068
|928.864
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|50
|214,20570
|1.378.796
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
|TYT
|30
|214,08962
|1.380.426
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
|TYT
|25
|213,12690
|1.393.388
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mimari Restorasyon
|TYT
|60
|209,95688
|1.437.425
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|TYT
|80
|207,18127
|1.476.545
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mimari Dekoratif Sanatlar
|TYT
|50
|206,89272
|1.480.572
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|60
|206,47278
|1.486.571
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi
|TYT
|60
|205,88338
|1.495.015
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|40
|204,02887
|1.521.418
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|40
|203,35083
|1.531.166
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Lojistik
|TYT
|60
|203,20450
|1.533.392
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
|TYT
|25
|202,18559
|1.548.038
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|60
|200,16389
|1.577.121
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|50
|197,75486
|1.610.639
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yerel Yönetimler
|TYT
|60
|197,31746
|1.616.666
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Avcılık ve Yaban Hayatı
|TYT
|25
|196,62899
|1.625.911
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|50
|195,95337
|1.634.867
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Geleneksel El Sanatları
|TYT
|25
|191,68933
|1.684.379
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Moda Tasarımı
|TYT
|50
|190,32499
|1.697.150
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|25
|187,95916
|1.714.739
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgi Yönetimi
|TYT
|25
|184,21504
|1.730.403
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
|TYT
|25
|183,43826
|1.732.069
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Medya ve İletişim
|TYT
|35