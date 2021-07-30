Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2021 ODTÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber merak ediliyor. Üniversite kontenjanları, YKS taban ve tavan puanlarının yer aldığı YKS tercih kılavuzu adaylara sonuçlar öncesinde ön bilgi vermek amacıyla erişime açıldı. ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlaması ile birlikte taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. İşte 2021 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Üniversiteye girmek isteyen adaylar üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gündem olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar şöyle;
2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar. Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2020
2019
2018
2017
|Yer.
2020
2019
2018
2017
|Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017
|Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|105+3
105+3
110+3
110+3
|108
108
113
113
|1.178
1.488
2.170
2.726
|538,59468
526,62678
519,50866
503,02861
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|195+5
195+5
195+5
195+5
|200
200
200
200
|2.575
2.214
2.260
2.306
|531,08200
521,44610
518,96534
506,41214
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|95+3
95+3
95+3
95+3
|98
98
98
98
|5.488
5.825
6.130
6.853
|520,69188
504,15641
499,24824
481,03412
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|90+3
90+3
85+3
85+3
|93
93
88
88
|6.423
6.418
6.700
7.807
|518,08843
502,06789
496,82417
477,56012
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ANKARA)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|190+5
190+5
190+5
190+5
|195
195
195
195
|6.862
5.435
5.120
5.868
|517,03220
505,67303
503,22883
485,05520
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ANKARA)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|18.948
21.045
22.300
21.432
|495,01009
466,11623
454,07963
442,16699
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
55+2
|62
62
62
57
|23.378
25.175
26.600
23.712
|488,60722
458,67474
445,22178
440,86277