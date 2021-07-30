Polislik taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları 2021: 2021 Polislik PMYO için kaç puan yapmak gerekli?

Üniversite tercihleri için kısa bir süre kaldı. PMYO Polislik başvurusu yapmak isteyen öğrenciler Polislik taban puanları ve geçtiğimiz seneye ait tercih tablosunu merak ediyor. ÖSYM takvimi ile üniversite tercih maratonu üniversite adaylarının erişimine açılan YKS sonuçları sonrası Ağustos ayında başlayacak. Polislik kaç puan sorusu da günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Polis Meslek Yüksek Okulları bu kapsamda taban puanları ve tercih verilerini belirli dönemlerde duyuruyor. Peki, Polislik kaç puan? PMYO Polislik başvurusu için TYT'den kaç net, kaç puan yapmak gerekir? İşte, merak edilen PMYO polislik başvurusu detayları...
PMYO TABAN PUANLARI 2021
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıla mahsus olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düştü. Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170'e çekildi.
YKS Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek. 2020 PMYO taban puanı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle:
2016: 270
2017: 260
2018: 260
2019: 250.