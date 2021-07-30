Tarih öğretmenliği taban puanları ve kontenjanları 2021! Tarih öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları listesi

Üniversite sınavı olarak da bilinen 2021 YKS sonuçları açıklandı. Adaylar, ÖSYM AİS üzerinden YKS sonucu sorgulama yaparken üniversite tercihlerine yönelik de bilgi edinmeye başlandı. Bu doğrultuda, Tarih öğretmenliği bölümü taban puanları 2021 de en çok araştırılan konular arasında öne çıkıyor. ÖSYM tarafından Tarih öğretmenliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları paylaşıldı.

TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2021

ÖSYM tarafından üniversitelerin 2021 taban puanları, başarı sıralamaları ve ön lisans ile lisans bölümleri listesi paylaşıldı. Peki, özel ve devlet üniversitelerinde Tarih öğretmenliği taban puanları kaç?

İşte, özel (vakıf) ve devlet üniversitesi Tarih öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları 2021;