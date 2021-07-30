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Haberler Eğitim Haberleri Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi taban puanları güncellendi! 2021 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması güncellendi
Giriş Tarihi: 30.7.2021 09:14 Son Güncelleme: 30.7.2021 09:14

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi taban puanları güncellendi! 2021 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması güncellendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi taban puanları güncellendi! 2021 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması güncellendi

YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteli olmaya hazırlanan yüz binlerce aday üniversite tercih işlemleri için kolları sıvadı. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, yüzdelik dilimleri, sıralamaları ve kontenjanları için araştırma yapıyor. Bu kapsamda Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi taban puanları da araştırılıyor. 2021 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması haberimizde yer alıyor. İşte Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sıralama ve puanları!

İki milyonun üzerinde öğrencinin girdiği YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) bugün açıklandı. Sınav sonuçlarına erişen adaylar, başvuru yapacakları üniversiteler hakkında araştırmaya koyuldu. Üniversite taban puanları araştırmalarında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması da gündeme geliyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgileri haberimizde.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puanları

Program Adı Öğr. S. Puan T. 2021 Kont. O.B. Kont. 2020 Başarı S. 2020 Taban P.
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 70 2 128000 373.92946
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 60 2 166000 345.21250
Biyomedikal Mühendisliği 4 SAY 40 1
Çevre Mühendisliği 4 SAY 15 1
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 40 1 ... ----
Endüstri Mühendisliği 4 SAY 60 2 205000 322.52825
İnşaat Mühendisliği 4 SAY 40 1
Makine Mühendisliği 4 SAY 60 2 244000 304.28639
Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 60 2 299000 283.63929
Tekstil Mühendisliği 4 SAY 20 1
Fen-Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı 4 DİL 80 2 47200 295.57826
Arkeoloji 4 EA 40 1 845000 222.49577
Biyoloji 4 SAY 20 1 396000 256.48402
Coğrafya 4 SÖZ 60 2 272000 287.99159
Fizik 4 SAY 20 1 497000 236.47998
Fransız Dili ve Edebiyatı 4 DİL 80 2 55400 271.19330
İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 DİL 70 2 21700 378.75613
Kimya 4 SAY 20 1 366000 263.92344
Matematik 4 SAY 50 2 343000 269.98938
Psikoloji 4 EA 60 2 78400 374.71318
Sosyoloji 4 EA 60 2 588000 249.44662
Tarih 4 SÖZ 70 2 336000 276.25608
Türk Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 70 2 239000 294.85312
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık 4 SAY 80 2 196000 327.55281
Peyzaj Mimarlığı 4 SAY 70 2 429000 249.30610
Hukuk Fakültesi 4 EA 120 3 29000 406.09612
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 EA 60 2 724000 233.75300
İktisat 4 EA 60 2 651000 241.81341
İşletme 4 EA 60 2 635000 243.66235
Maliye 4 EA 60 2 571000 251.64582
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 60 2 503000 261.07265
Uluslararası İlişkiler 4 EA 60 2 551000 254.24717
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat 4 SÖZ 108 3 180000 308.56833
İlahiyat (İÖ) 4 SÖZ 70 2 260000 290.35874
İlahiyat (M.T.O.K.) 4 SÖZ 12 ... ----
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) 4 SÖZ 10 ... ----
Sağlık Yüksekokulu
Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY 50 2 376000 261.23113
Beslenme ve Diyetetik 4 SAY 70 2 207000 321.36084
Hemşirelik 4 SAY 100 3 180000 336.26814
Tıp Fakültesi 6 SAY 110 3 15100 500.93739
Veteriner Fakültesi 5 SAY 60 2 102000 397.69836
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri 4 SAY 25 1 439000 247.27333
Bitki Koruma 4 SAY 40 1 370000 262.82988
Biyosistem Mühendisliği 4 SAY 30 1 434000 248.17667
Gıda Mühendisliği 4 SAY 30 1
Tarım Ekonomisi 4 EA 40 1 549000 254.47510
Tarımsal Biyoteknoloji 4 SAY 25 1 554000 227.83546
Tarla Bitkileri 4 SAY 30 1 467000 241.80306
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 SAY 20 1 528000 231.49918
Zootekni 4 SAY 20 1 549000 228.54557

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Önlisans Bölümleri Taban Puanları

Program Adı Öğr. S. Puan T. 2021 Kont. O.B. Kont. 2020 Başarı S. 2020 Taban P.
Çerkezköy Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 TYT 50 2 1725000 185.85074
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 TYT 50 2 1528000 203.58277
İş Sağlığı ve Güvenliği 2 TYT 50 2 1099000 235.52815
Lojistik 2 TYT 60 2 1602000 198.36968
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 2 TYT 40 1 899000 252.49432
Tekstil Teknolojisi 2 TYT 25 1
Çorlu Meslek Yüksekokulu
Deri Teknolojisi 2 TYT 20 1
Elektronik Teknolojisi 2 TYT 40 1 1537000 222.46424
Endüstri Ürünleri Tasarımı 2 TYT 40 1 1516000 204.38381
Geleneksel El Sanatları 2 TYT 30 1
Gıda Teknolojisi 2 TYT 40 1 1227000 225.50563
İşletme Yönetimi 2 TYT 50 2 1610000 197.78497
Kooperatifçilik 2 TYT 20 1
Makine 2 TYT 60 2 1289000 220.86227
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 60 2 1667000 193.33210
Otomotiv Teknolojisi 2 TYT 60 2 1631000 215.89140
Pazarlama 2 TYT 50 2
Tekstil Teknolojisi 2 TYT 25 1
Hayrabolu Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık 2 TYT 45 2 1661000 213.99621
Bilgi Yönetimi 2 TYT 35 1 1519000 204.18078
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 TYT 25 1
Makine 2 TYT 45 2 1604000 198.23997
Otomotiv Teknolojisi 2 TYT 45 2 1719000 205.31471
Malkara Meslek Yüksekokulu
Elektrik 2 TYT 60 2 1695000 207.61387
Gıda Teknolojisi 2 TYT 60 2 1584000 199.69685
İşletme Yönetimi 2 TYT 30 1
Makine 2 TYT 60 2 1681000 192.03298
Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 TYT 25 1
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 40 1
Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 TYT 40 1 1564000 201.10501
Muratlı Meslek Yüksekokulu
İşletme Yönetimi 2 TYT 30 1
Kimya Teknolojisi 2 TYT 40 1 1165000 230.26877
Maliye 2 TYT 50 2 1608000 197.98409
Sosyal Güvenlik 2 TYT 45 2 1567000 200.86886
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi 2 TYT 80 2 811000 260.58905
Fizyoterapi 2 TYT 65 2 519000 293.76498
İlk ve Acil Yardım 2 TYT 40 1 ... ----
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 TYT 55 2 748000 266.74849
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 TYT 55 2 543000 290.51360
Yaşlı Bakımı 2 TYT 55 2 1278000 244.67930
Saray Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret 2 TYT 55 2 1694000 190.71618
Grafik Tasarımı 2 TYT 40 1 ... ----
İşletme Yönetimi 2 TYT 25 1
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 20 1
Tapu ve Kadastro 2 TYT 35 1 944000 248.55089
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 TYT 80 2 1550000 202.04125
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 TYT 40 1
Deniz ve Liman İşletmeciliği 2 TYT 80 2 1256000 223.28380
Dış Ticaret 2 TYT 70 2 1299000 220.11007
İşletme Yönetimi 2 TYT 80 2 1671000 210.89391
İşletme Yönetimi (İÖ) 2 TYT 60 2 1717000 187.49649
Lojistik 2 TYT 70 2 1354000 225.75786
Lojistik (İÖ) 2 TYT 60 2 1704000 199.88531
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 80 2 1463000 208.12305
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 TYT 50 2
Sosyal Hizmetler 2 TYT 60 2 991000 244.51415
Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 TYT 60 2 1628000 214.56606
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 TYT 40 1 1653000 194.50839
Yerel Yönetimler 2 TYT 50 2 1575000 200.31129
Şarköy Meslek Yüksekokulu
Aşçılık 2 TYT 40 1 ... ----
Şarap Üretim Teknolojisi 2 TYT 20 1 1451000 208.98836
Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 TYT 40 1 1671000 192.94830
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 60 2 848000 284.02192
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 TYT 60 2 799000 261.72599
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 TYT 50 2 946000 248.38577
Elektrik 2 TYT 50 2 1116000 234.16104
Elektrik (İÖ) 2 TYT 40 1 1519000 220.06311
Elektronik Haberleşme Teknolojisi 2 TYT 40 1 1367000 215.07869
Elektronik Teknolojisi 2 TYT 40 1 1594000 221.22115
Gıda Teknolojisi 2 TYT 80 2 1224000 225.72094
Giyim Üretim Teknolojisi 2 TYT 30 1 ... ----
İnşaat Teknolojisi 2 TYT 65 2 1512000 224.22565
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 2 TYT 40 1 1597000 219.06983
Makine 2 TYT 50 2 1449000 232.48066
Makine Resim ve Konstrüksiyonu 2 TYT 30 1 1471000 226.52735
Mekatronik 2 TYT 60 2 1217000 248.45523
Mobilya ve Dekorasyon 2 TYT 30 1
Otomotiv Teknolojisi 2 TYT 30 1 1166000 230.14393
Seracılık 2 TYT 30 1
Tarım Makineleri 2 TYT 25 1 1624000 196.75383
Tekstil Teknolojisi 2 TYT 30 1
Yapı Denetimi 2 TYT 45 2 1515000 204.47555
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi taban puanları güncellendi! 2021 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması güncellendi
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