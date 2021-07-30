Turizm işletmeciliği ve Rehberliği bölümü taban puanları 2021 | Turizm işletmeciliği ve Rehberliği taban puanları ve başarı sıralamaları

Üniversite sınavı olarak da bilinen 2021 YKS sonuçları açıklandı. Adaylar, ÖSYM AİS üzerinden YKS sonucu sorgulama yaparken üniversite tercihlerine yönelik de bilgi edinmeye başlandı. Bu doğrultuda, Turizm işletmeciliği ve Rehberliği bölümü taban puanları 2021 de en çok araştırılan konular arasında öne çıkıyor. ÖSYM tarafından Turizm işletmeciliği ve Rehberliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları paylaşıldı.

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE REHBERLİĞİ TABAN PUANLARI & BAŞARI SIRALAMALARI 2021

ÖSYM tarafından üniversitelerin 2021 taban puanları, başarı sıralamaları ve ön lisans ile lisans bölümleri listesi paylaşıldı. Peki, özel ve devlet üniversitelerinde Turizm işletmeciliği ve Rehberliği taban puanları kaç?

İşte, özel (vakıf) ve devlet üniversitesi Turizm işletmeciliği ve Rehberliği taban puanları ve başarı sıralamaları 2021;