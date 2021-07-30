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Giriş Tarihi: 30.7.2021 08:56 Son Güncelleme: 30.7.2021 08:56

Turizm işletmeciliği ve Rehberliği bölümü taban puanları 2021 | Turizm işletmeciliği ve Rehberliği taban puanları ve başarı sıralamaları

Turizm işletmeciliği ve Rehberliği bölümü taban puanları 2021 | Turizm işletmeciliği ve Rehberliği taban puanları ve başarı sıralamaları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonucu sorgulama işlemini yaparken tercihler hakkında da bilgi edinmeye başladı. Bu noktada, en çok araştırılan bölümlerin başında Turizm işletmeciliği ve Rehberliği de bulunuyor. Turizm işletmeciliği ve Rehberliği taban puanları ve başarı sıralamaları 2021, bu bölümü tercih etmeyi düşünen adaylar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM tarafından Turizm işletmeciliği ve Rehberliği taban puanları ve başarı sıralamaları paylaşıldı. Peki, özel (vakıf) ve devlet üniversitesi Turizm işletmeciliği ve Rehberliği taban puanları kaç? İşte, Turizm işletmeciliği ve Rehberliği bölümü taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları 2021

Üniversite sınavı olarak da bilinen 2021 YKS sonuçları açıklandı. Adaylar, ÖSYM AİS üzerinden YKS sonucu sorgulama yaparken üniversite tercihlerine yönelik de bilgi edinmeye başlandı. Bu doğrultuda, Turizm işletmeciliği ve Rehberliği bölümü taban puanları 2021 de en çok araştırılan konular arasında öne çıkıyor. ÖSYM tarafından Turizm işletmeciliği ve Rehberliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları paylaşıldı.

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE REHBERLİĞİ TABAN PUANLARI & BAŞARI SIRALAMALARI 2021

ÖSYM tarafından üniversitelerin 2021 taban puanları, başarı sıralamaları ve ön lisans ile lisans bölümleri listesi paylaşıldı. Peki, özel ve devlet üniversitelerinde Turizm işletmeciliği ve Rehberliği taban puanları kaç?

İşte, özel (vakıf) ve devlet üniversitesi Turizm işletmeciliği ve Rehberliği taban puanları ve başarı sıralamaları 2021;

Üniversite

Yılı

Türü

Katsayı

Yerleşen Son Kişi

Yerl.

TYT Türkçe

TYT Sosyal

TYT Mat

TYT Fen

AYT Mat

AYT Fizik

AYT Kimya

AYT Biyoloji
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 355,100 52 22,25 11,75 --- 0,75 -0,25 8,75 2,75 2,75
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2020 Devlet 0,12 386,750 62 16,00 11,25 1,75 1,25 4,75 4,25 2,25 3,50

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Turizm işletmeciliği ve Rehberliği bölümü taban puanları 2021 | Turizm işletmeciliği ve Rehberliği taban puanları ve başarı sıralamaları
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