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Haberler Eğitim Haberleri Türkçe Öğretmenliği taban puanları güncellendi: Türkçe Öğretmenliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları tablosu 2021
Giriş Tarihi: 30.7.2021 09:08 Son Güncelleme: 30.7.2021 09:09

Türkçe Öğretmenliği taban puanları güncellendi: Türkçe Öğretmenliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları tablosu 2021

Türkçe Öğretmenliği taban puanları güncellendi: Türkçe Öğretmenliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları tablosu 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversiteye girmeye hak kazanan yüz binlerce öğrenci, hedeflerine uygun okul ve bölümleri araştırıyor. Üniversite araştırmalarının arasında, Türkçe Öğretmenliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları da yer alıyor. İşte Türkçe Öğretmenliği taban puanları, sıralaması ve kontenjanları.

Türkçe Öğretmeni olmak isteyen üniversite adayları, eşit ağırlık puan türünde alım yapan Türkçe Öğretmenliği taban puanları ve sıralaması hakkında araştırma yapıyor. İlgili puan türünde iyi bir puan alan öğrenciler, 5 Ağustos'ta başlayacak olan tercih süreci öncesi Türkçe Öğretmenliği taban puanları incelemesiyle sürece dair fikir ediniyor. 2021 Türkçe Öğretmenliği puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları haberimizde!

Türkçe Öğretmenliği Bölümü 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası
İSTANBUL 29 MAYIS Ü. (Vakıf Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 5 432,92749 3353
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. (Vakıf Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 8 432,80589 3365
HACETTEPE Ü. (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 422,98194 5250
EGE Ü. (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 408,44134 8996
İSTANBUL Ü.-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 55 407,5859 9416
GAZİ Ü. (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 80 405,86946 10258
MARMARA Ü. (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 80 404,81679 10774
YILDIZ TEKNİK Ü. (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 403,72496 11310
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 9 401,48466 12409
BAŞKENT Ü. (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 8 400,08664 13094
DOKUZ EYLÜL Ü. (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 80 398,30087 13971
İSTANBUL AYDIN Ü. (Vakıf Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 9 398,02967 14104
BURSA ULUDAĞ Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 395,70959 15242
AKDENİZ Ü. (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 394,42676 15871
DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 40 393,78991 16183
ÇUKUROVA Ü. (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 45 393,3379 16405
İSTANBUL MEDENİYET Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 393,25767 16444
ONDOKUZ MAYIS Ü. (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 391,67225 17222
VAN YÜZÜNCÜ YIL Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 30 390,62313 17737
KOCAELİ Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 389,69119 18309
ERCİYES Ü. (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 388,9731 18928
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 387,66918 20052
MERSİN Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 387,07193 20567
AYDIN ADNAN MENDERES Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 40 385,93743 21546
GAZİANTEP Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 385,2713 22120
NECMETTİN ERBAKAN Ü. (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 384,38283 22886
PAMUKKALE Ü. (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 384,18738 23055
İNÖNÜ Ü. (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 383,57519 23583
SELÇUK Ü. (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 383,40865 23726
MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 382,81247 24240
BALIKESİR Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 382,55973 24458
SAKARYA Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 381,35747 25495
TRAKYA Ü. (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 379,35959 27218
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 379,31548 27256
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT Ü. (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 40 379,14336 27404
HATAY MUSTAFA KEMAL Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 377,84953 28520
TRABZON Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 377,63676 28703
SÜLEYMAN DEMİREL Ü. (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 377,49776 28823
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 377,05224 29207
ADIYAMAN Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 376,69754 29513
FIRAT Ü. (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 376,40843 29763
KÜTAHYA DUMLUPINAR Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 376,33511 29826
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 375,9071 30195
MANİSA CELÂL BAYAR Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 375,09491 30895
ORDU Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 374,86779 31091
AFYON KOCATEPE Ü. (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 374,33057 31554
KIRIKKALE Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 55 374,31351 31569
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 70 374,20956 31659
SİVAS CUMHURİYET Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 373,79937 32012
DÜZCE Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 373,70877 32090
AKSARAY Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 40 373,40759 32350
UŞAK Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 373,37828 32375
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 373,12333 32595
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 373,09631 32619
SİİRT Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 372,96055 32736
AMASYA Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 372,91104 32778
GAZİANTEP Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 372,63436 33017
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 372,09172 33485
NECMETTİN ERBAKAN Ü. (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 371,88918 33659
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 371,81173 33726
SİNOP Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 371,67313 33846
GİRESUN Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 371,09561 34344
MUŞ ALPARSLAN Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 370,80983 34590
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 370,74486 34646
KASTAMONU Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 370,67282 34708
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 370,60164 34770
BARTIN Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 370,3433 34992
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Ü. (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 370,28019 35047
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 370,25183 35071
KİLİS 7 ARALIK Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 370,21949 35099
YOZGAT BOZOK Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 369,94082 35374
ARTVİN ÇORUH Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 369,74205 35663
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 369,42522 36123
BAYBURT Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 369,14846 36524
KAFKAS Ü. (KARS) (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 368,89072 36898
HAKKARİ Ü. (Devlet Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 367,91672 38312
DOĞU AKDENİZ Ü. (KKTC-GAZİMAĞUSA) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 7 365,33187 42063
İSTANBUL 29 MAYIS Ü. (Vakıf Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 30 361,79607 47195
LEFKE AVRUPA Ü. (KKTC-LEFKE) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 15 358,90638 51389
ULUSLARARASI FİNAL Ü. (KKTC-GİRNE) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 6 350,87728 63041
YAKIN DOĞU Ü. (KKTC-LEFKOŞA) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 15 349,7824 64805
KIBRIS İLİM Ü. (KKTC-GİRNE) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 3 345,68477 74047
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. (Vakıf Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 42 343,12059 79830
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (KKTC-LEFKOŞA) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 12 342,40302 81448
GİRNE Ü. (KKTC-GİRNE) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 3 341,16642 84237
İSTANBUL AYDIN Ü. (Vakıf Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 51 340,20108 86414
GİRNE AMERİKAN Ü. (KKTC-GİRNE) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 25 330,96801 107238
BAŞKENT Ü. (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 45 329,32073 111623
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 51 324,61728 126870
GİRNE Ü. (KKTC-GİRNE) Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 13 322,69731 133094
BAŞKENT Ü. (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 2 319,73016 142712
LEFKE AVRUPA Ü. (KKTC-LEFKE) Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 30 314,09117 160992
LEFKE AVRUPA Ü. (KKTC-LEFKE) Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 10 306,3937 190084
KIBRIS İLİM Ü. (KKTC-GİRNE) Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 17 296,15265 235041
YAKIN DOĞU Ü. (KKTC-LEFKOŞA) Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 15 290,61878 259333
ULUSLARARASI FİNAL Ü. (KKTC-GİRNE) Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 23 289,10433 266999
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (KKTC-LEFKOŞA) Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 13 285,41016 287412
DOĞU AKDENİZ Ü. (KKTC-GAZİMAĞUSA) Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 6 284,00461 295178
DOĞU AKDENİZ Ü. (KKTC-GAZİMAĞUSA) Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 15 283,39221 298562
ULUSLARARASI BALKAN Ü. (ÜSKÜP-MAKEDONYA) Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 7 Tercih
Edilmedi		 Tercih
Edilmedi
ULUSLARARASI BALKAN Ü. (ÜSKÜP-MAKEDONYA) Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 3 Tercih
Edilmedi		 Tercih
Edilmedi
ULUSLARARASI BALKAN Ü. (ÜSKÜP-MAKEDONYA) Türkçe Öğretmenliği (%25 İndirimli) SÖZ 5 Tercih
Edilmedi		 Tercih
Edilmedi
ULUSLARARASI FİNAL Ü. (KKTC-GİRNE) Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 1 Tercih
Edilmedi		 Tercih
Edilmedi
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Türkçe Öğretmenliği taban puanları güncellendi: Türkçe Öğretmenliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları tablosu 2021
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