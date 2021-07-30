Üniversitelerin açılacağı tarih değişti mi? 2021-2022 Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı?

Eylül ayına doğru yaklaşılırken üniversiteler ne zaman açılacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz dönemi uzaktan eğitimle tamamlayan öğrenciler, yeni dönemde derslerin uzaktan mı yoksa yüz yüze mi olacağını merak ediyor. Bu noktada, üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu konusuyla ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından konuyla ilgili açıklama gelirken 2021-2022 akademik takvim de duyuruldu. İşte, üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim olacak mı konularıyla ilgili gelişmeler
2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimine göre üniversiteler, 13 Eylül itibarı ile başlayacak.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasında bulundu.