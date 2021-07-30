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Giriş Tarihi: 30.7.2021 09:51 Son Güncelleme: 30.7.2021 09:51

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yekta Saraç'ın yerine yeni YÖK Başkanı Erol Özvar atandı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar kimdir? Yekta Saraç'ın yerine yeni YÖK Başkanı Erol Özvar atandı

Prof. Dr. Erol Özvar, bugün yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan kararla birlikte YÖK Başkanı oldu. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütüen Erol Özvar'ın YÖK'ün başına atanmasının ardından, başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlar, "Erol Özvar kimdir?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte, yeni YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar hakkında bilgiler ve hayatı...

30 Temmuz tarihli Resmi Gazete kararı ile YÖK Başkanı değişti. Yekta Saraç'ın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olması sonrası yeni YÖK Başkanı Erol Özvar oldu. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü görevinde olan Özvar'ın hayatı da bu atama kararı ile birlikte merak konusu oldu. Bu nedenle de Erol Özvar kimdir sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, yeni YÖK Başkanı Prof Dr. Erol Özvar kimdir?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar kimdir? Yekta Saraç'ın yerine yeni YÖK Başkanı Erol Özvar atandı

PROF.DR EROL ÖZVAR KİMDİR?

İktisat ve iktisat tarihi profesörü olan Özvar, 1966'da İstanbul doğdu. 1989'da Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Özvar, aynı üniversitede iktisat tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar kimdir? Yekta Saraç'ın yerine yeni YÖK Başkanı Erol Özvar atandı

Özvar'ın Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış çalışmaları içinde yer alan "Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması" kitabı, Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezince 2005'te kitap dalında en iyi eser ödülüne layık görüldü.

Mehmet Genç ile hazırladığı 2 ciltlik "Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler" adlı eseri 2013'te Uluslararası Halil İnalcık Tarih Ödülü'ne değer görülen Özvar, 2009-2012 arasında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezinde ve araştırma desteği kazandığı Harvard Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Araştırmaları Programında ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalıştı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar kimdir? Yekta Saraç'ın yerine yeni YÖK Başkanı Erol Özvar atandı

Uluslararası Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliğinin idare kurulu üyesi olan Özvar, Uluslararası İktisat Tarihi Kurumu ile Türk Tarih Kurumunda bilim kurulu üyeliği de yaptı.

Evli olan Özvar'ın üç çocuğu bulunuyor.

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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yekta Saraç'ın yerine yeni YÖK Başkanı Erol Özvar atandı
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