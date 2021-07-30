YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yekta Saraç'ın yerine yeni YÖK Başkanı Erol Özvar atandı

Prof. Dr. Erol Özvar, bugün yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan kararla birlikte YÖK Başkanı oldu. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütüen Erol Özvar'ın YÖK'ün başına atanmasının ardından, başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlar, "Erol Özvar kimdir?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte, yeni YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar hakkında bilgiler ve hayatı...

30 Temmuz tarihli Resmi Gazete kararı ile YÖK Başkanı değişti. Yekta Saraç'ın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olması sonrası yeni YÖK Başkanı Erol Özvar oldu. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü görevinde olan Özvar'ın hayatı da bu atama kararı ile birlikte merak konusu oldu. Bu nedenle de Erol Özvar kimdir sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, yeni YÖK Başkanı Prof Dr. Erol Özvar kimdir?