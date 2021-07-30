YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yekta Saraç'ın yerine yeni YÖK Başkanı Erol Özvar atandı

30 Temmuz tarihli Resmi Gazete kararı ile YÖK Başkanı değişti. Yekta Saraç'ın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olması sonrası yeni YÖK Başkanı Erol Özvar oldu. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü görevinde olan Özvar'ın hayatı da bu atama kararı ile birlikte merak konusu oldu. Bu nedenle de Erol Özvar kimdir sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, yeni YÖK Başkanı Prof Dr. Erol Özvar kimdir?
PROF.DR EROL ÖZVAR KİMDİR?
İktisat ve iktisat tarihi profesörü olan Özvar, 1966'da İstanbul doğdu. 1989'da Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Özvar, aynı üniversitede iktisat tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.
Özvar'ın Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış çalışmaları içinde yer alan "Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması" kitabı, Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezince 2005'te kitap dalında en iyi eser ödülüne layık görüldü.
Mehmet Genç ile hazırladığı 2 ciltlik "Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler" adlı eseri 2013'te Uluslararası Halil İnalcık Tarih Ödülü'ne değer görülen Özvar, 2009-2012 arasında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezinde ve araştırma desteği kazandığı Harvard Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Araştırmaları Programında ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalıştı.