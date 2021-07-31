10 maddede doğru tercih

Pandemi gölgesinde gerçekleştirilen 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geride kaldı. Sonuçlar 28 Temmuz'da açıklandı. Sırada tercih maratonu var. Tercihler 5-13 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Adaylara 24 tercih hakkı tanınacak. Peki en doğru tercihi yapabilmek için nelere dikkat etmek gerekiyor? Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt 10 maddede doğru tercihin kurallarını şöyle sıraladı:
1- KENDİNİZİ TANIYIN:
Öncelikle ileride hangi mesleği yaparsanız mutlu olabileceğinizi düşünün. Sabırlı mısınız? Meraklı mısınız? Yetenekleriniz ve ilgi alanlarınız neler? Kişilik özellikleriniz ve yönelimleriniz doğrultusunda liste oluşturun.
2- PUANA DEĞİL BAŞARI SIRALAMASINA BAKIN:
Adayların bazıları puana göre tercih yapılacağını düşünüyor. Oysa puana değil, başarı sıralamasına göre tercih yapılmaktadır. Puana göre tercih yapmak çok yanıltıcı olacak ve belki de adayın açıkta kalmasına yol açacaktır.
3- TERCİHLERİNİZİ İSTEK SIRANIZA GÖRE YAPIN:
Örneğin aday, 18 binden öğrenci alan bir bölümü daha çok istiyorsa 14 binden alan bir bölümün üzerine yazabilir.
4- İSTEMEDİĞİNİZ BİR PROGRAMI TERCİH LİSTENİZE ALMAYIN
: 24 tercih hakkınızın tümünü doldurmak zorunda değilsiniz. Listenize yerleştiğinizde sizi mutlu etmeyecek ve okumayacağınız programları almayın. Unutmayın, yerleştiniz kayıt yaptırmasanız bile gelecek yıl sınava girdiğinizde Ortaöğretim Başarı Puanınızın (OBP) katkısı yarıya düşecek.
KILAVUZU DİKKATLİ İNCELEYİN
5- KONTENJAN KARŞILAŞTIRMASI YAPIN:
Doğru tercih için yükseköğretim programlarının 2020 ve 2021 kontenjanlarını karşılaştırmak gerekiyor. Örneğin 2020 'de 50 olan kontenjan 60'a çıkmışsa o programın başarı sıralamasının düşmesi gerektiği yorumu yapılmalı.
6- KILAVUZDAKİ ÖZEL KOŞULLARI MUTLAKA OKUYUN:
Yükseköğretim programları ile ilgili tüm bilgiler Tercih Kılavuzunda mevcut. Ancak adaylar bu bilgileri okumak konusunda tembellik ediyorlar. Oysa Pilotaj bölümü için belirli bir boy ve kilo şartı aranabiliyor. Tüm bu bilgilerin çok önemli olduğu unutulmamalı ve Tercih Kılavuzu
mutlaka çok dikkatli bir şekilde okunmalı.
7- YENİ AÇILAN PROGRAMLARI GÖZDEN KAÇIRMAYIN:
Yeni açılan yükseköğretim programları Kılavuzda (... )olarak belirtilmiş. Bu programları istek sıranıza göre listeye ekleyin.
8- KONTENJANI DOLMAYAN BÖLÜMLERİ DE İYİ İNCELEYİN:
2021 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda bazı programların karşısında puan ve başarı sırası yazmıyor. Adaylar bu programlara 2020'de talep olmadığı için kontenjanların boş kaldığı yorumunu yapmalılar.
İŞİN EHLİNDEN FİKİR ALIN
9- REHBER ÖĞRETMENLERE DANIŞIN:
Son yıllarda Eğitim Koçu adı altında pek çok kişi adayların tercihleriyle ilgili yorum yapmakta ve kafa karıştırmaktalar. Ayrıca bu kişiler işin ehli olmadıkları için yanlış yönlendirmede bulunarak mağduriyet te yaratmakta. Adayların listelerinin son şeklini mutlaka uzman bir rehber öğretmenle birlikte vermeliler.
10- YABANCI DİLİN ÖNEMİ:
Okumayı düşündüğünüz bölümde İngilizce eğitimi var mı? Çağımızda İngilizce bilmeden bir yerlere gelmek çok zor. O yüzden İngilizce eğitimi sıkı olan ve mümkünse derslerin İngilizce yapıldığı bölümlere gitmeye gayret edin.