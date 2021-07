Ada’da sanatla içiçe eğitim

Sanat, tasarım ve iletişim odaklı olarak 2017'de Girne 'de kurulan Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) öğrencilerinin uluslararası sanat, tasarım ve iletişim ağının parçası haline gelmesini hedefliyor. Üniversitede son teknoloji ile donatılmış 13 atölye, 8 stüdyo ve 3 laboratuvarıyla öğrencilerine edindikleri tüm teorik bilgileri uygulamaya dönüştürmelerini sağlayan yaratıcı bir öğrenme ortamı sunuluyor. Üniversitede sanat fakültesinde plastik sanatlar, fotoğraf, seramik, film tasarımı ve yönetimi bölümleri, tasarım fakültesinde mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, endüstriyel tasarım bölümleri, iletişim fakültesinde ise görsel iletişim tasarımı ile yeni medya ve iletişim bölümleri bulunuyor. Üniversitede gelecek yıl modern dans, oyunculuk ve ses tasarımı bölümlerinin de açılması planlanıyor. ARUCAD'ın bölümlerinden birincilikle mezun olanlar, işe yerleştirilme garantisine de sahip. Öğrencilere ayrıca üniversitenin kurucusu olan Arkın Grup ve iştiraklerinin faaliyet gösterdiği sektörlerde ve özel kurumlarla sağlanan işbirlikleri ile staj ve işe başlama imkânı sunuluyor. Tümbölümlerde yüzde 100'e varan ÖSYM burslarının yanı sıra ilk 5 tercihe ek yüzde 40 tercih bursu imkânı sunuluyor.ARUCAD Plastik Sanatlar Bölümü öğrencilerine, Manchester Metropolitan Üniversitesi'ne bağlı Manchester School of Art (MSoA) ile gerçekleştirilen işbirliği anlaşmasına dayanan çift diploma fırsatı sunuluyor. Manchester School of Art, Birleşik Krallık'taki Üniversiteler Rehberi 2020'ye göre, İngiliz üniversitelerinin en iyi 10 sıralamasında yer alan ve İngiltere'nin en köklü ikinci sanat ve tasarım okulu.Yüksek kapasiteli üretim olanaklarına sahip atölyelerin desteğiyle gerçekleşecek olan uygulamalı dersler, öğrencilerin el becerilerini gerektiği gibi geliştiriyor. ARUCAD'da öğrencilere, edinecekleri teorik bilgileri, çok çeşitli atölye çalışmaları ile uygulamaya dönüştürmelerini ve farklı alanlarda tecrübe kazanmalarını sağlayan yaratıcı bir ortam sunuluyor. Girne'de 2 ayrı yerleşkede kurulu olan ARUCAD'da 13 atölye, 8 stüdyo ve 3 laboratuvar bulunuyor.Üniversitenin etkinlik alanı Art Space'te, yıl boyunca açılan sergilerin yanı sıra her ay sanat, tasarım ve iletişim alanında tanınmış isimlerin yer aldığı akademik konuşmalar serisi gerçekleşiyor. Öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda ARUCAD'te birçok kulüp ve topluluk bulunuyor. ARUCAD'ın Kurucusu Erbil Arkın'ın, senelerdir kendine özel olarak sakladığı 'Auguste Rodin Koleksiyonu' ARUCAD öğrencileri ve Kıbrıs 'taki sanat izleyicileriyle buluştu. Paris'in simgesi haline gelmiş mekânlardan birisi olan Rodin Müzesi'nin yanı sıra, şu an Londra'daki Tate Galeri'nin özel gösteriminde yer alan, dünyanın birçok önemli müzesinde eserleri sergilenen ve 'Düşünen Adam' heykeli ile bilinen modern heykel sanatının ustası Auguste Rodin'in 27 heykeli, ARUCAD'a ait The Arkın Rodin Collection Gallery'de sergileniyor.