Giriş Tarihi: 31.7.2021

Bu hatalardan uzak durun Matematikle değil duyguyla tercih yapın CEYDA KARAASLAN

Adayların çoğu her yıl en büyük hatayı tercihi bir matematik işlem olarak görmekle yapıyor. Oysa tercihin ilgi, yetenek, beceri ve beklentilerle birlikte duygulara da hitap etmesi gerekiyor