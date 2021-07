Bu hatalardan uzak durun Matematikle değil duyguyla tercih yapın

Milyonlarca üniversite adayı için her yıl doğru tercihin unsurlarını gündeme getirmek yeterli olmuyor. Adayların tercihlerde sıklıkla yaptıkları hataları da gündeme getirmek gerekiyor. Adayların çoğu her yıl en büyük hatayı tercihi bir matematik işlem olarak görmekle yapıyorlar. Bu kapsamda sadece puan veya sıralar üzerinden bir değerlendirme yapıp tercih listelerini sadece bu verilere bakarak oluşturuyorlar. Oysa tercihin matematiğinin yanında ilgi, yetenek, beceri ve beklentilerle birlikte duygulara da hitap etmesi gerektiğini söyleyen Eğitim Uzmanı Salim Ünsal tercihlerde yapılan en sık hataları SABAH Tercih Eki için şöyle sıraladı:Tercihlerdeki önemli hatalardan biri de lisans ya da önlisans programlarının bazılarına objektif yaklaşamama sorunu. Bu nedenle bazı bölümler kazanma sınırında olsa da sırf adayın önyargılarına kurban gidebiliyor. Özellikle meslek yüksekokulu programlarının sanki akademik programlar olmadığı düşüncesi adayların bu programları gönül rızası ile seçmeleri önündeki en büyük engellerden birisi. Oysa objektif bir zihinle bakıldığında bazı 2 yıllık bölümlerin bazı 4 yıllık bölümlere göre iş ve istihdam avantajının daha yüksek olduğu görülüyor.Tercih hatalarının en önemlilerinden biri de adayların tercih edecekleri programları ve üniversiteleri hiç tanımadan bu tercihi yapmak istemeleri. Bazen bir aile büyüğünün, bazen bir öğretmenin, bazen de bir arkadaşın yönlendirmesi ile buna karar vermenin doğru olmadığını belirtmek gerekiyor. Her birey nasıl ki parmak izlerine kadar farklı ise meslek ve program planlamasını da bu farklılığını dikkate alarak kendi öz iradesi ile yapması gerekiyor. Trendlerin esiri olan gençler belki bir bölümü kazanabiliyorlar ama ancak bölümü okurken farkına varıp tanıştıkları bazı sorunlar onların eğitim hayatını kesintiye uğratabiliyor.Tercih hatalarından bir diğeri ücretli eğitim veren vakıf, Kıbrıs ve bazı yabancı üniversiteleri seçerken bir bütçe planlaması yapmamak. Salt 1 yıllık eğitim ücreti üzerinden düşünüp fiyatı makul görebilmek ya da sadece eğitim ücreti ile öğrencinin tüm kişisel giderlerinin de minimize edileceğini düşünerek bunları listeye almak. Oysa öğrencinin yaşamını sürdürmesi için mutlaka eğitim ücreti bütçesinin yanında başka bir bütçeye de ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle özellikle ücretli ve kısmi burslu programları seçerken öğrenim süresi boyunca adayın ve velisinin karşısına çıkacak ekonomik tablonun net olması ve kararın buna göre verilmesi gerekiyor.Tercih listelerini oluşturup hangisini öne hangisini arkaya yazalım derken adaylar bazen yine puan ve sıraların esiri olabiliyorlar. Bu nedenle sırf daha yüksek puanlı diye daha az istediği bir programı daha öne, ondan daha fazla istediği bir başka programı ise onun arkasına yazabiliyor. Yıllardır bir şehir efsanesi haline gelen ölü tercih metaforuna kapılmamak ve istekleri en doğru şekilde son nihai listeye yansıtmak gerekiyor.Yine tercih listesi oluştururken adayların başarı sırası birbirine çok benzeyen programlardan bir liste oluşturması. Bu durumda ya ilk sıradakine yerleşebilirsiniz ya da son sıradakine dahi yerleşme şansını yitirirsiniz. Bu nedenle bir tercih listesinin en üst ve en alt sıradaki programları arasındaki sıralama ya da puan farkının makul düzeylerde olması gerekiyor.Bazen birden çok puan türünde seçim yapan adaylar farklı puan türüne ait programları tercih listesinin neresine koyacağını bilmekte zorlanıyor. Bu durumda size referans olacak en iyi yöntem istek sıranız. Hangisini daha çok istiyorsanız onu diğerinin önüne almanız.Tercih hatalarının bir diğeri de özellikle ilk 5-10 tercihi çok dikkatle yapıp, sonraki tercihleri aynı itina ile oluşturmamak. Bunda adayların şu tercihten aşağıya düşmem rahatlığı da var. Oysa tercih çoğu zaman sürpriz sonuçlar yaşatabilen bir süreçtir. O listeye girmiş birinci program ne kadar özenle seçilmişse, sonuncu sıradaki tercihin de aynı özenle seçilmesi gerekiyor.Bir adaya sistem 24 seçim hakkı veriyor ama ülke genelinde tüm adayların ortalama 15-16 tercih yapabildiklerini görüyoruz. Adayların en belirgin hatalarından biri de bu listeyi az sayıda program ile kapatmak. Bu elbette bir tercih meselesi ama hala yazılacak programlarınız varsa tercihin 24'ünü de doldurmanız kazanma şansınızı daha da artırıyor. Tek tercih özgüveni bazen bazı adaylara kötü sürprizler yaşatabiliyor.