Çift diplomayla mezun olun

Üniversitede öğrenciler, okudukları bölümün veya programın yanında ikinci bir bölüm veya programdan mezun olabiliyor. Üniversite tercihlerinizde mutlaka bu kriteri de göz önünde bulundurun. Çift anadal (ÇAP) ve Yandal programlarını uygulayan üniversitelerden gerekli kriterleri yerine getirdiğinizde bir değil, iki diplomayla mezun olabilirsiniz. Bölümünde öğrenimini başarıyla yürüten öğrenciler, çift anadal ya da yandal programlarına başvurabilir. İşte çift diplomayla mezun olabilmenin tüm ayrıntıları:Herhangi bir lisans öğretim programına kayıtlı olan öğrencilerin, aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programdır. ÇAP lisans öğrencilerine iki farklı lisans dalından mezun olma şansı sunar.ÇAP'a başvurmak için anadal not ortalamanızın 100 üzerinden en az 70 olması, anadal programının başarı sırasında ilk yüzde 20'de bulunmanız gerekir. Ancak yüzde 20 başarı sırasını tutturamıyorsanız çift anadal yapmak istediğiniz programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olursanız bu hakkınız var. Ayrıca başvurduğunuz yarıyıla kadar anadal programında aldığınız tüm dersleri başarıyla tamamlamanız istenir.Kayıtlı bulunan programın en erken 3'üncü en geç 5'inci yarıyılında başvurabilirsiniz. Başvurular ikinci anadalın bulunduğu bölümün önerisi ve fakülte yönetim kurulunun onayı ile kabul ediliyor.Çift anadalda devam edebilmeniz için genel not ortalamanızın 100 üzerinden en az 70 olması gerekiyor. Not ortalamanız yalnızca bir kez 65'e düşebilir. Eğer not ortalamanız ikinci kez 65'in altına düşerse ikinci dal ile ilişkiniz kesilir. Ayrıca çift anadal programınızdan iki yarıyıl üst üste ders almazsanız ikinci anadal programından kaydınız silinir.Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen ancak yandal sertifikası olarak tanınan bir belge alabilmelerini sağlayan programdır.Öğrenciler, yandal programına anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir. Yandal programına başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir. Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 65 olması gerekir.Yandala göre ÇAP'ın biraz daha performans gerektirdiğini söyleyen uzmanlar şu tavsiyede bulunuyor: Çift anadal programlarını tamamlamanın hiç de kolay olmadığını görüyoruz. Öğrencinin birinci lisans programının gerektirdiği derslerin yanısıra, ikinci anadaldaki tüm dersleri de başarıyla tamamlamak için gerçekten çok yoğun bir ders program yükünü kaldırabilecek üstün bir kapasiteye, yüksek çalışma becerilerine, motivasyona ve zamana ihtiyacı vardır. Bu nedenle, birinci lisans programlarında çok sıkı çalışmadan, rahatlıkla yüksek bir ortalama tutturabilen ve bir program daha tamamlayabilecek kadar zamanı olduğunu düşünen öğrencilerin çift anadal programlarına yönelmesini öneriyoruz.