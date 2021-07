Dijital çağın ünıversitesi

"Dijital Çağın Dijital Üniversitesi" mottosuyla uluslararası standartlarda eğitim sunan KTO Karatay Üniversitesi , sahip olduğu güçlü insan kaynağı yapısı, fiziksel gelişimi, tüm birimlerinde gözettiği toplam kalite anlayışı, uluslararasılaşma politikaları ve yürütülen stratejik projelerle bir dünya üniversitesi olma hedefine emin adımlarla ilerliyor. Üniversite bu mottoya uygun olarak öğrencilerine, mezunlarına, üniversite adaylarına, anne ve babalar başta olmak üzere toplumun her kesimine yönelik sportif, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda 2021 yılında liselilere, üniversitelilere ve Türkiye'nin her yerinden e-spor severlere yönelik 5 farklı ödüllü "E-Spor Turnuvası" düzenlendi ve bin sporcu turnuvalarda yarıştı. Pandemi dolasıyla bu yıl online olarak 5'incisi gerçekleşen "Dijital Soba Başı Sohbetleri"nde dijital platformlar üzerinden yaklaşık 2 milyon kişiye erişim sağlandı. KTO Karataylıların kariyer gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 5-9 Nisan 2021 tarihlerinde dijital platformlar üzerinden "Dijital Paraşüt Kariyer Fuarı" düzenlendi. Fuara bin 500 üniversite ve bin lise öğrencisi katılım sağladı. "Paraşütte Mevzu Mezun" etkinliği ile de dijital platformlarda öğrenciler ve mezunlar bir araya geldi.KTO Akıllı Teknolojiler Merkezi'ne (AKİTEK) sahip Türkiye'deki tek üniversite. AKİTEK temelini, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin eş finansmanı ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Rekabetçi Sektörler Programı altında yaklaşık 5 milyon Euro fonlanmaya hak kazanmış bir proje olan Smart Technologies Design, Development and Prototyping Centre (STEDEC)'ten alıyor. Projenin temel hedefi, bölgedeki tarım makinesi üreticilerinin Tarım 4.0 ile uyumlu akıllı teknolojilerle donatılmış yenilikçi tarım makineleri üretebilme kapasitelerini geliştirerek, onları uluslararası arenada daha rekabetçi hale getir. Bu bağlamda merkezin temel faaliyetlerinden en önemlisi bölgedeki tarım makinesi üreticileriyle, akıllı tarım makineleri odaklı Ar-Ge projeleri geliştirmek. Ayrıca inşaatı devam eden Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi-AKITEK binasının peyzaj ve çevre düzenleme işlemleri devam ediyor. Bu projelerde, ihtiyaç doğrultusunda, üniversitedeki makine, mekatronik, elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinde okuyan, konuya ilgi duyan ve belli bir başarıya sahip olan lisans son sınıf ve lisansüstü öğrencilerin yer alabilmesinde öncelik veriliyor. Böylelikle öğrencilerin Ar-Ge tecrübesiyle mezun olmasına katkıda bulunuluyor.KTO Karatay Üniversitesi, Türkiye'nin en köklü ticaret odalarından biri olan ve 26 binden fazla üyeye sahip Konya Ticaret Odası'nın gücüyle, iş dünyasının tam desteğini alarak, sanayi ve ticaret alt yapısı ile entegre bir eğitim sunuyor. İş dünyası ile gerçekleştirilen istişarelerden yola çıkarak bünyesine yeni bölümler, uygulamalar ve stratejik projeler dâhil ediyor. İslam İktisadı ve Finans, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Enerji Yönetimi, Pilotaj gibi bölümleri bünyesinde barındıran KTO Karatay Üniversitesi, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde İngilizce Uluslararası Ticaret ve Lojistik lisans programı ile Optisyenlik ön lisans programına ilk kez öğrenci kabul edecek.KTO Karatay Üniversitesi 6 fakülte, 3 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 1 enstitüde yürütülen toplam 75 programla Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştiriyor. 64 ülkeden 450'nin üzerinde uluslararası olmak üzere 8 bin 500 öğrencisi, 400 akademisyeni ve 5 bin 600'den fazla mezunu ile bir dünya üniversitesi olma hedefine gün geçtikçe daha da yaklaşan KTO Karatay Üniversitesi, bu hedefini fiziki ve beşerî yatırımları ile daha da sağlamlaştırıyor. Üniversite 96 bin 832 metrekare kapalı, 435 bin 76 metrekare açık alana sahip.