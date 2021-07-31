Dijital ikizi olan kampüs

Medicine Hastanesi'nin sağlık sektöründeki 20 yılı aşkın deneyimini akademik hayata aktarmak üzere kurulan Atlas Üniversitesi
, bu yıl ilk öğrencilerini ağırladı. Pandemi sürecinde akademik hayatına başlayan Atlas Üniversitesi online ve yüz yüze eğitimi birleştiren 'Atlas Hibrit' ile proje tabanlı, tematik, öğrenci merkezli eğitim sistemini benimsedi. Tüm dünyada özellikle eğitim sistemlerinde kısa sürede taşları yerinden oynatan pandemi sürecinde Atlas Üniversitesi akademisyenlerine ve öğrencilerine dijitalleşen eğitime kolay adapte olma avantajını sağladı. 'Atlas Twin' projesi kapsamında yeni eğitim ve öğretim yılında Vadi kampüsünde tüm alanların dijital ikizi oluşturulacak. Böylece hem online eğitim süreci genişletilecek hem de akıllı bina çözümleriyle 'yeşil kampüs' hedefine yaklaşılacak. Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen otomasyon yazılımları sayesinde akıllı bina süreci tamamlandığında, öğrenciler istedikleri anda kampüsün her birimine kolayca ulaşabilecek, kütüphane ve laboratuvarda hızlı bir şekilde randevu oluşturabilecek, derslikleri dijital ortamda takip edebilecek.
BİR HEKİMİNİN HAYALİ
Lisans eğitimini İstanbul Tıp Fakültesi
, uzmanlığını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Bölümü'nde tamamladıktan sonra 28 yaşında hastane kurarak girişimci ruhunu kanıtlayan Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yusuf Elgörmüş, 'Bir tıp doktoru olarak asistanlığımdan bu yana nitelikli, bilimsel altyapısı güçlü gerçek bir üniversite kurmak hayalimdi. Medicine Hastanesi'nde de bu hayali gerçekleştirmek için adımlar attık. Yıllar içerisinde çok sayıda öğrenciye staj imkânı sağlayarak özellikle tıp ve sağlık eğitiminin bir parçası olduk. Gençlerin ismini koyduğu bu üniversitenin gelecekte de gençler tarafından gururla taşınmasını, büyütülmesini, geliştirilmesini hayal ediyor ve diliyorum' dedi.
11 LİSANS PROGRAMI
Rektörlük görevini Prof. Dr. Mustafa Küçük'ün yürüttüğü Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nin yanı sıra Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu'nda 11 lisans 10 önlisans olmak üzere 21 programda bin öğrenci ile ilk yılını tamamladı. Önümüzdeki süreçte 60 ünitelik diş hastanesi ve 600 yataklı fakülte hastanesi yatırımının hayata geçirileceği kampüste teknoloji yatırımları da tüm hızıyla devam ediyor.
MESLEKİ EĞİTİME DESTEKLİYORUZ
Bu yıl meslek lisesi mezunlarına özel destek bursları vereceklerini ifade eden Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Küçük "Türkiye'de eğitimde atılan adımlarda öne çıkan başlıklardan biri mesleki eğitimin lise düzeyinden olmak üzere arttırılması ve artan nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere meslek liselerinin yapılandırılması denebilir. Günümüzde işverenlerin en büyük ihtiyacı "nitelikli" ara eleman ihtiyacıdır. Ankara Ticaret Odası'nın verilerine göre nitelikli ara eleman ihtiyacı 1 milyonun üzerindeyken, bu ihtiyacın en büyük kısmı sağlık ve otomotiv sektöründe gözlenmektedir. İnşaat ve tekstil sektöründeki nitelikli ara eleman ihtiyacı 10 bin civarındayken sağlık sektörüne geçiş yapıldığında bu rakamın 50-60 bin bandına dayandığı görülmektedir. Mesleki beceriyi, birikimi ve ihtisaslaşmayı önemsiyor ve bu birikimi destekliyoruz. Meslek lisesi öğrencileri bir yandan akademik derslerin bir yandan da mesleki derslerinin yükü altında üniversiteli olma yolunda YKS'ye hazırlanıyor. Bu emeğin kıymetli olduğunu bilinciyle meslek lisesi mezunlarını kendi alanlarındaki tercihlerinde destekleyeceğiz' diye konuştu.