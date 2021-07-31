İpekyolu’nun eğitim üssü

Tarihi İpekyolu kavşağında bölgenin ilk vakıf üniversitesi olarak kurulan Hasan Kalyoncu Üniversitesi
'ne (HKÜ) bu yıl yerleşecek her 4 öğrenciden biri yüzde 100 burslu okuyacak. Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, 90'lı yıllarda eğitim, araştırma ve yenilik odaklı üniversite olarak tasarlanan HKÜ'nün güçlü akademik kadrosu ile nitelikli bilimsel çalışmalar yapılan bir bilim yuvası haline geldiğini söyledi. Üniversitede Güzel Sanatlar ve Mimarlık, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler, Hukuk, İletişim, Sağlık Bilimleri ve Mühendislik olmak üzere 7 fakülte, 32 bölüm, 1 Yabancı Diller Yüksekokulu ve 1 Meslek Yüksekokulunda eğitim verildiğini kaydeden Rektör Dereli, 63'ü profesör olmak üzere 288 öğretim elemanının görev yaptığı üniversitedeki mevcut öğrenci sayısının 6 bin 600'ü geçtiğin açıkladı.
BURS İMKÂNLARI NELER?
Üniversiteye bu yıl yerleşecek her 4 öğrenciden birinin yüzde 100 burslu olacağını, yüzde 50 ve yüzde 25 oranlarında da öğrenim bursunun yanı sıra başarı, sanat, kültür ve spor bursu verdiklerini anımsatan Dereli, "Tüm şehit ve gazi çocuklarına da yüzde 100 burs imkânımız bulunuyor. Ayrıca YKS sıralamalarında ilk 100 öğrenci arasına girenlere aylık 5 bin TL, 101-500 arasında derece yapanlara aylık 3 bin TL 501-1000 arasında derece yapanlara aylık 2 bin TL, 1001-5000 arası derece yapanlara ise aylık bin TL burs verilmektedir" dedi.
SEKTÖRLE YANYANA
HKÜ'den mezun olan öğrenciler hızla iş imkânı bulabildiklerini anlatan Dereli "Üniversitemiz mezunları en hızlı istihdam edilen ilk 10 üniversite içerisindedir. Üniversite-sanayi işbirliği koordinasyonuyla ön plana çıkan HKÜ, uyguladığı İşbirlikçi Eğitim Modeli ile Türkiye'nin önemli projelerine ve prestijli kuruluşlara yerleştirdiği öğrencilerinin iş dünyasına bir adım önde atılmasını sağlar. HKÜ, Silikon Vadisi'ndeki Kuluçka Merkezi, Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi, Teknokent, Akıllı Referans Bina İnovasyon Merkezi (ARBİM) ve Kalyoncu İnovasyon Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO) gibi birimler ile de desteklenen girişimci ve yenilikçi bir eğitim-öğretim ve araştırma ekosistemi sunar. Kariyer Merkezi ile öğrencilerinin kariyerlerini üniversiteye adım attıkları andan itibaren planlayan HKÜ, Mezun Platformu ile de mezunlarının kariyerlerinin gelişimini takip ederek daima yanlarında olur" diye konuştu.
MODERN YURTLAR
Üniversitede okuyan öğrencilerin kampüs içerisinde yer alan ve KYK tarafından işletilen modern yurtlarda barınma imkânına sahip olacaklarını kaydeden Dereli "Uluslararası temaslarıyla öne çıkan üniversitemiz, Erasmus+ ve benzeri programlar kapsamında dünya genelinde yaptığı 80 anlaşma ile her yıl en az 60 öğrenciye hibe desteği vererek dünya ve Avrupa ülkelerinin kapılarını açıyor" dedi.