İpekyolu’nun eğitim üssü

Giriş Tarihi: 31.7.2021

Tarihi İpekyolu kavşağında bölgenin ilk vakıf üniversitesi olarak kurulan HKÜ’ye bu yıl yerleşecek her 4 öğrenciden biri yüzde 100 burslu okuyacak. HKÜ, mezunları en hızlı istihdam edilen Türkiye’deki ilk 10 üniversite içerisinde