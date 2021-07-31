İşletmenin bilirkişisinden tercih tüyoları

Giriş Tarihi: 31.7.2021

İşletme okullarının en eski ve en prestijli akreditasyon sağlayıcısı AACSB International’ın Başkanı Dudley adaylara kişisel ve mesleki hedeflerinizi iyi düşünerek, bu iki tarafı da destekleyebilecek bir okul tercih edin uyarısında bulundu