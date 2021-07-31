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Giriş Tarihi: 31.7.2021

İşletmenin bilirkişisinden tercih tüyoları

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
İşletmenin bilirkişisinden tercih tüyoları

İşletme okullarının en eski ve en prestijli akreditasyon sağlayıcısı AACSB International’ın Başkanı Dudley adaylara kişisel ve mesleki hedeflerinizi iyi düşünerek, bu iki tarafı da destekleyebilecek bir okul tercih edin uyarısında bulundu

1916'da Amerika Birleşik Devletleri'nde işletme eğitiminin kalitesini iyileştirmek için yola çıkan dünyanın en eski ve en prestijli akreditasyon sağlayıcısı AACSB International'ın Başkanı ve CEO'su Caryn Beck-Dudley SABAH Tercih Eki'ne konuştu. Dudley tercih yapacak adaylara önemli uyarılarda bulundu. Geçtiğimiz yıl boyunca devam eden pandemi nedeniyle dünyada büyük değişiklikler gerçekleştiğini vurgulayan Dudley "Bu nedenle bu yıl üniversitelere başvuran öğrencilerin özel bir durumu söz konusu. İşletme okullarıysa değişen dünyaya en fazla uyum gösteren programları, formatları ve dereceleri sunarak, dünyanın her yerinde öğrencilerin değişen ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor" dedi. "Önümüzdeki yıl için okul başvurusu yapacak olan öğrencilere tavsiyem, kişisel ve mesleki hedeflerini iyi düşünerek, bu iki tarafı da destekleyebilecek bir okul aramalarıdır. Eğer öğrenci ne okumak istediğini veya hangi alanda çalışmak istediğini tam olarak biliyorsa, aradığı disiplinde kapsamlı bir program sunabilen okulları tercih etmeli. Henüz hangi bölümde okumak istediğine karar verememiş olan öğrencilereyse, esneklik sunan ve farklı programlar, dereceler ve format seçenekleri sunan okullara bakmalarını öneririm" diye konuştu. Dudley AACSB International'in kuruluş süreci, üye okulları ve öğrencilere sağladığı avantajlarla ilgili de merak edilenleri şöyle yanıtladı:
- AACSB ne zaman, nerede ve hangi amaçla kuruldu?
- AACSB International (AACSB), işletme okullarının en eski ve en prestijli akreditasyon sağlayıcısıdır. 1916 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde işletme eğitiminin kalitesini iyileştirmek için yola çıkan on beşe yakın kurucu okul tarafından kurulduk. Kuruluşumuzdan bu yana AACSB olarak üyelerimize kalite güvencesi, iş eğitimi bilgileri ve öğrenme ve geliştirme hizmetleri sağlayarak, dünya çapında bin 700'den fazla üye kuruluşa ve 900'den fazla akredite işletme okuluna ulaşmayı başardık.
- AACSB'nin amacı nedir?
- AACSB'nin amacı, akreditasyon ve üyelik aracılığıyla işletme okullarını kendilerine özgü misyonlarına ulaşma yönünde destekleyerek, işletmelerin toplumu iyiye götüren bir güç haline gelmesini sağlamaktır.

ÖNCE ÜYELİK GEREKİYOR
- Üyelik ve akreditasyon arasında nasıl bir fark var? Süreç nasıl ilerliyor?
- Akreditasyon almak isteyen okulların öncelikle AACSB'ye üye olması gerekiyor. Üyelik oluşturulduktan sonra ilgili okul, akreditasyona yönelik ilk adım olarak uygunluk başvurusu yapabiliyor. Ön akreditasyon isteyen okullar öncelikle AACSB akreditasyonuna sahip okullardan dekanlar ve kıdemli yöneticilerden oluşan Ön Akreditasyon Komitesi (IAC) tarafından denklik değerlendirme süreciyle denetlenir. İlgili okul akreditasyon sürecini başlattıktan sonra, süreci kolaylaştırmak üzere, AACSB'nin akreditasyon ekibi tarafından görevlendirilen bir üye ve AACSB akreditasyonuna sahip bir okuldan bir danışman atanıyor.
- Hangi kriterler dikkate alınıyor?
- Uygunluk başvurusunun kabul edilmesinden sonraki adımda ise, okulun standartlara uyup uymadığına ilişkin bir Öz Değerlendirme Raporu sunuluyor. Öz değerlendirmenin ardından, standartlara uygunluk sağlamak amacıyla çalışmalarına devam eden okula IAC tarafından yönlendirme sağlanıyor. Standartlar karşılandıktan sonra, sürecin son aşamasını tamamlamak üzere yüz yüze (veya sanal) ziyaret gerçekleştirecek denklik değerlendirme ekibi görevlendiriliyor. Denklik değerlendirme ekibinin akreditasyon önermesi üzerine, IAC onayı ve sonrasında AACSB Yönetim Kurulu onayı gerekiyor. Bu sürecin tamamlanmasının ardından okulun akreditasyonu sağlanmış oluyor.
- AACSB akreditasyonuna sahip bölümler öğrenciler için ne gibi avantajlar sağlıyor?
- AACSB akreditasyonu, dünyanın her yerinde nitelikli bir işletme okulunun önemli bir göstergesi olarak kabul edilir. Bu nedenle ilgili bölümlerden mezun olan birçok kişi uluslararası iş piyasasında avantajlı konumda olma avantajını yakalıyorlar. AACSB akreditasyonuna sahip okullara giden öğrenciler, sürekli olarak değişen uluslararası iş piyasasında başarılı olmanın yollarını öncelikle kendi okullarında öğrenebiliyorlar. AACSB akreditasyonuna sahip okulların sürekli iyileştirme incelemesine tabi olması, okulların öğrencilere mümkün olan en güncel ve yaşamın gerekliliklerine en yakın eğitimi sunmak üzere kendilerini sürekli olarak gelişmelerini ve uygunluklarını sürdürebilmelerini sağlıyor.
- Türkiye'de mevcut durumda hangi üniversitelerin AACSB akreditasyonu bulunuyor?
- Türkiye'de İstanbul Üniversitesi, Bilkent, Koç ve Sabancı olmak üzere 4 akredite okulumuz ve 16 üye kurumumuz bulunuyor ve bundan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'deki okullara daha fazla destek vermek amacıyla AACSB olarak Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) ile özel bir ilişkimiz bulunuyor. YÖK, uluslararası işletme okulları akreditörü rolümüzü tanıyor.

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İşletmenin bilirkişisinden tercih tüyoları
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