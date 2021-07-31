İşletmenin bilirkişisinden tercih tüyoları

1916'da Amerika Birleşik Devletleri
'nde işletme eğitiminin kalitesini iyileştirmek için yola çıkan dünyanın en eski ve en prestijli akreditasyon sağlayıcısı AACSB International'ın Başkanı ve CEO'su Caryn Beck-Dudley SABAH Tercih Eki'ne konuştu. Dudley tercih yapacak adaylara önemli uyarılarda bulundu. Geçtiğimiz yıl boyunca devam eden pandemi nedeniyle dünyada büyük değişiklikler gerçekleştiğini vurgulayan Dudley "
Bu nedenle bu yıl üniversitelere başvuran öğrencilerin özel bir durumu söz konusu. İşletme okullarıysa değişen dünyaya en fazla uyum gösteren programları, formatları ve dereceleri sunarak, dünyanın her yerinde öğrencilerin değişen ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor" dedi. "
Önümüzdeki yıl için okul başvurusu yapacak olan öğrencilere tavsiyem, kişisel ve mesleki hedeflerini iyi düşünerek, bu iki tarafı da destekleyebilecek bir okul aramalarıdır. Eğer öğrenci ne okumak istediğini veya hangi alanda çalışmak istediğini tam olarak biliyorsa, aradığı disiplinde kapsamlı bir program sunabilen okulları tercih etmeli. Henüz hangi bölümde okumak istediğine karar verememiş olan öğrencilereyse, esneklik sunan ve farklı programlar, dereceler ve format seçenekleri sunan okullara bakmalarını öneririm" diye konuştu. Dudley AACSB International'in kuruluş süreci, üye okulları ve öğrencilere sağladığı avantajlarla ilgili de merak edilenleri şöyle yanıtladı:
- AACSB ne zaman, nerede ve hangi amaçla kuruldu?
- AACSB International (AACSB), işletme okullarının en eski ve en prestijli akreditasyon sağlayıcısıdır. 1916 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde işletme eğitiminin kalitesini iyileştirmek için yola çıkan on beşe yakın kurucu okul tarafından kurulduk. Kuruluşumuzdan bu yana AACSB olarak üyelerimize kalite güvencesi, iş eğitimi bilgileri ve öğrenme ve geliştirme hizmetleri sağlayarak, dünya çapında bin 700'den fazla üye kuruluşa ve 900'den fazla akredite işletme okuluna ulaşmayı başardık.
- AACSB'nin amacı nedir?
- AACSB'nin amacı, akreditasyon ve üyelik aracılığıyla işletme okullarını kendilerine özgü misyonlarına ulaşma yönünde destekleyerek, işletmelerin toplumu iyiye götüren bir güç haline gelmesini sağlamaktır.
ÖNCE ÜYELİK GEREKİYOR
- Üyelik ve akreditasyon arasında nasıl bir fark var? Süreç nasıl ilerliyor?
- Akreditasyon almak isteyen
okulların öncelikle AACSB'ye üye
olması gerekiyor. Üyelik oluşturulduktan
sonra ilgili okul, akreditasyona
yönelik ilk adım olarak uygunluk
başvurusu yapabiliyor. Ön akreditasyon
isteyen okullar öncelikle AACSB
akreditasyonuna sahip okullardan
dekanlar ve kıdemli yöneticilerden
oluşan Ön Akreditasyon Komitesi
(IAC) tarafından denklik değerlendirme
süreciyle denetlenir. İlgili okul
akreditasyon sürecini başlattıktan
sonra, süreci kolaylaştırmak üzere,
AACSB'nin akreditasyon ekibi tarafından
görevlendirilen bir üye ve AACSB
akreditasyonuna sahip bir okuldan bir
danışman atanıyor.
- Hangi kriterler dikkate alınıyor?
- Uygunluk başvurusunun kabul
edilmesinden sonraki adımda ise,
okulun standartlara uyup uymadığına
ilişkin bir Öz Değerlendirme Raporu
sunuluyor. Öz değerlendirmenin
ardından, standartlara uygunluk sağlamak
amacıyla çalışmalarına devam
eden okula IAC tarafından yönlendirme
sağlanıyor. Standartlar karşılandıktan
sonra, sürecin son aşamasını
tamamlamak üzere yüz yüze (veya
sanal) ziyaret gerçekleştirecek denklik
değerlendirme ekibi görevlendiriliyor.
Denklik değerlendirme ekibinin
akreditasyon önermesi üzerine, IAC
onayı ve sonrasında AACSB Yönetim
Kurulu onayı gerekiyor. Bu sürecin
tamamlanmasının ardından okulun
akreditasyonu sağlanmış oluyor.
- AACSB akreditasyonuna sahip bölümler öğrenciler için ne gibi avantajlar sağlıyor?
- AACSB akreditasyonu, dünyanın
her yerinde nitelikli bir işletme okulunun
önemli bir göstergesi olarak kabul
edilir. Bu nedenle ilgili bölümlerden
mezun olan birçok kişi uluslararası
iş piyasasında avantajlı konumda
olma avantajını yakalıyorlar. AACSB
akreditasyonuna sahip okullara giden
öğrenciler, sürekli olarak değişen
uluslararası iş piyasasında başarılı olmanın
yollarını öncelikle kendi okullarında
öğrenebiliyorlar. AACSB akreditasyonuna
sahip okulların sürekli
iyileştirme incelemesine tabi olması,
okulların öğrencilere mümkün olan
en güncel ve yaşamın gerekliliklerine
en yakın eğitimi sunmak üzere kendilerini
sürekli olarak gelişmelerini
ve uygunluklarını sürdürebilmelerini
sağlıyor.
- Türkiye'de mevcut durumda hangi üniversitelerin AACSB akreditasyonu bulunuyor?
- Türkiye'de İstanbul Üniversitesi,
Bilkent, Koç ve Sabancı olmak üzere 4
akredite okulumuz ve 16 üye kurumumuz
bulunuyor ve bundan memnuniyet
duyuyoruz. Türkiye'deki okullara
daha fazla destek vermek amacıyla
AACSB olarak Yüksek Öğrenim Kurulu
(YÖK) ile özel bir ilişkimiz bulunuyor.
YÖK, uluslararası işletme okulları
akreditörü rolümüzü tanıyor.