İstinye’de istihdam garantisi

MLP Care Grubu'nun desteğiyle 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı tarafından 2015'te kurulan İstinye Üniversitesi
(İSÜ) 21'inci yüzyılın yetkinliklerine sahip profesyoneller yetiştiriyor. Özellikle tıp, sağlık, bilişim ve yapay zekâ alanlarındaki araştırma yatırımları ve çalışmalarıyla adından söz ettiren İSÜ'de 9 fakülte, 2 yüksekokul ve 3 enstitü yer alıyor. MLP Care Grubu işbirliğiyle gerçekleşen "İşe Kabul" programı sayesinde bölümlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, mezun olur olmaz iş sahibi oluyorlar. Kariyerlerini MLP Care Grubu bünyesinde sürdüren öğrenciler, profesyonel iş hayatına vakit kaybetmeden atılabiliyor. 1
4 AR-GE MERKEZİ
Özellikle tıp, sağlık, bilişim ve yapay zekâ alanlarındaki araştırma yatırımları ve çalışmalarıyla adından söz ettiren İSÜ'nün değerleri arasında yenilikçilik, girişimcilik, rekabetçilik, liderlik, takım ruhu, etik değerlere saygı, adalet, tutku, sosyal sorumluluk, aidiyet ve adanmışlık duygusu yer alıyor. Üniversite özellikle gerçekleştirdiği AR-GE yatırımları, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve uluslararası kurumsal ilişki ve projelerle dikkat çekiyor. Dünya çapında etkili bir araştırma üniversitesi olma amacıyla kurulan İSÜ farklı disiplinlerde çalışmalarını sürdüren 14 Ar-Ge merkeziyle tıp, fen ve sosyal alanlarda çağımızın bilgisini üretiyor.
KARİYER PLANI DESTEĞİ
İSÜ kariyer planlanma konusunda da öğrencilerin yanında oluyor. 'Mentorun CEO Olsun' programı ile öğrenciler iş dünyasına damga vurmuş iş insanlarının danışmanlığında iş hayatına hazırlıyor. Öğrencileri doğru yönlendirmek, çalışmak istedikleri alana henüz öğrenciyken hazırlamak için Kariyer Ofisi ile destek veriliyor. İş arama, iş görüşmesi, mülakat teknikleri, CV yazma vb. konularda eğitimler ve etkinlikler düzenleyen İSÜ Kariyer Ofisi öğrencilerin 21'inci yüzyıl yetkinliklerinin farkında ve bilincinde olarak mezun olmalarını hedefliyor. Kişisel kariyer planlarını henüz üniversite eğitimleri devam ederken hazırlamak isteyen tüm öğrenciler bu merkeze başvurabiliyor.
DİSİPLİNLER ARASI EĞİTİM
Dijital dönüşüm ve yapay zekâ konularını önceleyen disiplinler arası eğitim içerikleri doğrultusunda birçok bölümden öğrenci veri bilimi konularında dersler alıyor. Örneğin bir tıp fakültesi öğrencisi yan dal seviyesinde yazılım mühendisliği bölümünden seçmeli dersler alabiliyor. Dijital dönüşümü üniversitenin araştırma ve ürün geliştirme kültürünün merkezine yerleştiren İstinye
Üniversitesi, inovatif öğrenme ortamını sürdürülebilir kılıyor. Yapay zekâ ve veri bilimi üzerine yaptıkları çalışmalarda Türkiye ve dünyada etki yaratacak ürünler ortaya çıkarmak için çalışan İstinyeliler, üniversitenin girişimcilik ve inovasyon kültüründen aldıkları destekle projelerini hayata geçiriyor. İş dünyasının ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan eğitim müfredatlarını ileri teknolojiyle kurgulanmış uygulamalı eğitim alanlarında, 90'ı aşkın araştırma ve uygulama laboratuvarlarında, atölyeler ve simülasyon merkezlerinde deneyimleme imkanına sahip olan İstinyeliler, üniversite hayatları boyunca devam eden bilimsel araştırma ve proje geliştirme kültürü içinde yetişiyor. Öğrenciler, kulüp etkinlikleri ve kültür sanat faaliyetleriyle İstinyeli olmanın ayrıcalığını yaşıyor.
İSÜ HAKKINDA
İstinye Üniversitesi, "Liv Hospital", "Medical Park" ve "VM Medical Park" olmak üzere 3 ayrı hastane markasını tek çatı altında buluşturan ve sağlık sektöründe 25 yılı aşan bilgi, birikim ve yatırımları olan MLP Care Grubu'nun desteğiyle 21'inci Yüzyıl Anadolu Vakfı tarafından 2015 yılında kuruldu. Odak noktasında yapay zekâ ve dijitalleşmenin yer aldığı üniversite, güçlü akademik kadrosuyla, eğitim ve araştırma performansıyla ve her alandaki Ar-Ge çalışmalarıyla çağımızın bilgisinin üretilmesine katkıda bulunuyor. Öğrencilerini bilimin gücüne güvenen, eleştirel düşünebilen, insani ve etik değerlere sahip bireyler olarak yetiştiren İstinye Üniversitesi, sadece teorik bilgiyi odağına almıyor öğrencilerini bilgilerini pratikte de kullanabilecekleri uygulama alanlarına yönlendiriyor. İstinye Üniversite'nin ana hedeflerinden bir tanesi ise yerel ve evrensel sorunlara çözümler geliştirerek toplumun gelişimine katkıda bulunmak.