İzmir’de proje ve yenilik dönemi

Güçlü bir teknolojik altyapıyla oluşturduğu "Akıllı Kampüs"te öğrencilerine 24 saat erişilebilir öğretim modeli sunarak salgın sürecini eğitim fırsatına çeviren İzmir Ekonomi Üniversitesi
(İEÜ), 20'nci yaşını kutladığı bu yılı 'proje ve yenilik dönemi' olarak hedefledi. 85 bin üyeli İzmir Ticaret Odası'nın gücünü yanına alarak öğrencilerine kesintisiz burs, garantili staj, küresel bağlantı ve referanslı iş imkânlarını sunan İEÜ Güzelbahçe'de hayata geçireceği yeni kampüs için de hazırlıklara başladı. Kendi bünyesinde oluşturduğu 'İzmir Bilimpark' adlı teknoloji geliştirme bölgesine üst düzey yeni merkezler kazandıran İEÜ, gençlerin iş dünyası ile iletişim kurarak proje ve fikir üretebilecekleri yapıyı da güçlendirmiş oldu. 8 dilin konuşulduğu kampüsü, tamamı yurt dışı tecrübesine sahip akademisyenleriyle eğitim kalitesini hızla yükselten İEÜ, mezunlarının başarısıyla da fark yarattı. 40'ı aşkın ülkede kendi işini kuran ya da uluslararası şirketlerin gözdesi olan İEÜ'nün 500 mezunu, Türkiye'yi başarıyla temsil etmeye devam ediyor.
İZMİR ÖNCÜ OLACAK
İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye'nin en çok tercih edilen 10 vakıf üniversitesinden biri olduklarını söyledi. Üniversite-şehir bütünleşmesinin Türkiye'deki ilk modeli olan Kampüsİzmir konseptini başarıyla uyguladıklarını ifade eden Başkan Özgener, "Üniversitemiz, İZTO Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın kurduğu, bütün İzmir'in üniversitesi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden, başarı sıralamasında üst sıralarda yer alan gençlerimizin ilgisi de üniversitemizin üzerinde. Salgın dönemi yetişmiş insan gücünün, nitelikli bilginin ve yüksek teknolojinin önemini gösterdi. Bu açından da İzmir ön plana çıktı. Türkiye'nin farklı illerinden İzmir'e olan ilginin süreceğini ve şehrimizin eğitim anlamındaki öncü rolünü artırarak devam ettireceğini söyleyebiliriz" dedi.
3 KUŞAK USTA-ÇIRAK PROJESİ
Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen '3 Kuşak Usta-Çırak' projesi hakkında da bilgi veren Başkan Özgener, "Çok önemsediğimiz bu projedeki amacımız, iş dünyasının tecrübeli isimlerini mezunlarımızla; mesleklerinde deneyimli mezunlarımızı da öğrencilerimizle usta- çırak geleneğinde buluşturmak. Mezunumuz; eşleştiği kişiye fikir danışıyor, onun tecrübelerinden yararlanıyor ve ortak çalışma yapıyor. Gençlerimiz; iş kurmayı, risk almayı, çok çalışmayı, sıkıntılara karşı boyun eğmemeyi, yaratıcılığı öğreniyor. Bu sayede gençlerimiz, iş yaşamına bir adım önde başlıyor" diye konuştu.
DİJİTALLEŞMEYE&NBSP;AĞIRLIK
İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ise, Kovid-19 ile birlikte birçok alanda dijital dönüşümün yaşandığını, gençlere yönelik beklentilerin değiştiğini söyledi. Çağı yakalayan, geleceği doğru planlayan bir üniversite olarak, eğitim müfredatını da buna göre oluşturacaklarını kaydeden Prof. Dr. Aşkar, "Türkiye'de uzaktan eğitime hemen uyum sağlayan, her gün 11 bin kişinin kullandığı sistemi kuran bir üniversiteyiz. Yüz yüze eğitimi çok özledik. Ancak uzaktan eğitimin avantajlarından yararlandığımız harmanlanmış bir model üzerinde de çalışıyoruz. Dijitalleşme, büyük önem kazandı. Müfredatımızı, tüm bunları dikkate alarak hazırlıyoruz. Üniversitemiz, uzaktan eğitimde nasıl öncü olup geleceği doğru planladıysa, bundan sonra da öyle olacak. Öğrencilerimiz İEÜ'lü olmanın ayrıcalığını okurken de iş yaşamına atıldığında da görecek" dedi.
GÜZELBAHÇE'YE YENİ KAMPÜS
Üniversitenin fiziki gelişimine yönelik yeni projeler de hazırladıklarını dile getiren Başkan Özgener, "Balçova'da, doğa ile iç içe, eğitim için çok uygun bir kampüsümüz var. Kampüsümüz içinde 480 kişi kapasiteli yurdumuz, yürüyüş alanlarımız, kafelerimiz mevcut. 24 saat yaşayan bir kampüs düzenini sağladık. Ancak sürekli büyüyen üniversitemiz, sınırlarını genişletmek ve vizyonunu geniş alanlara yaymak zorunda. İkinci kampüsümüzü Güzelbahçe'de inşa etmek ve bu sayede yeni bölümler açmak istiyoruz. Kampüs için uzun süredir hazırlanıyoruz, planlamalarımız son aşamaya geldi" dedi.