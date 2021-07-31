KPSS kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? KPSS ne kadar sürecek? KPSS sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Milyonlarca memur ve öğretmen adayının emeklerinin karşılığını alacağı KPSS sınav tarihi geldi çattı. Yüz binlerce aday sabahın ilk saatlerinden beri, "KPSS saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" sorusunun yanıtını arıyor. Bugün, memuriyet için Genel Kültür-Genel Yetenek (GY-GK) sınavı öğleden önce, öğretmenlik için gerekli olan sınavlardan Eğitim Bilimleri oturumu ise öğleden sonra yapılacak. Sınavlara katılacak adaylar, KPSS kaçta başlayacak, ne kadar sürecek diye araştırıyor. Eğitim Bilimleri sınavı kaç dakika sürecek, GY-GK sınavı kaç dakika sürecek, kaçta bitecek soruları yanıt arıyor. İşte merak edilenlerin yanıtı.

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

ÖSYM sınav takviminde KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavları kapsamında ilk oturum olan GY-GK sınavının 1 Ağustos Pazar günü gerçekleştirileceği duyurmuştu. GY-GK sınavı bugün saat 10:15'te başlayacak. Adaylar saat 10:00 itibariyle sınav binalarına alınmayacak. Tüm memur adaylarının katılacağı GY-GK oturumunun ardından öğleden sonra öğretmen adayları için Eğitim Bilimleri oturumu düzenlenecek.