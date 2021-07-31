KPSS ERTELENİR Mİ? 2021

ÖSYM henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Geçtiğimiz yıllarda pandemi dolayısıyla ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınavların tarihleri değiştirilmiş, sınav erteleme kararları gündeme gelmişti. Ancak KPSS için sınav giriş belgelerinin basılması ve sınava iki gün kalması erteleme kararını güçleştiriyor. ÖSYM ve ilgili makamlardan konuya ilişkin açıklamalar bekleniyor.

KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür – Eğitim Bilimleri sınavı, 1 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. KPSS Alan Bilgisi sınavı, 7 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. KPSS Alan Bilgisi ikinci sınav, 8 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. KPSS ÖABT sınavı, 15 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, 16 Eylül 2021 tarihinde ÖSYM'nin sonuç sayfasında açıklanacak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Kamu Personeli Seçme Sınavında 15 dakika kuralını uygulayacağını açıkladı. Buna göre adaylar, 10.15'te yapılacak sınav için en geç okul binalarına 10.00'da girmeleri gerekiyor. 10.00'dan sonra sınava girecek olan adaylar, sınav binalarına giremeyecek.