KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 KPSS lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu?

2021 KPSS maratonu 1 Ağustos itibarı ile başlıyor. Kamuda devlet memuru olmanın hayalini kuran adaylar, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumlarına katılım gösterecek. Adayların sınavlar öncesinde en çok araştırdığı konular arasında ise KPSS sonuçları geliyor. ÖSYM tarafından sınav takvimi paylaşılırken 2021 KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Peki, KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 KPSS lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih