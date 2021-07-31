KPSS soruları ve cevaplarının ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2021 ÖSYM sınav takvimini paylaştı. 2021 KPSS tarihlerini de böylece belli oldu. Sınavı tamamlayan adaylar heyecan içerisinde soru ve cevap anahtarını bekleyecek. Peki KPSS soruları cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler KPSS 2021 cevap anahtarında
KPSS soruları cevapları yayınlanma tarihi henüz belli değil. ÖSYM tarafından açıklanması beklenirken henüz net bir tarih verilmiş değil.1 Ağustos'ta yapılacak sınavın ardından soru ve cevap anahtarlarının birkaç saat içerisinde açıklanması bekleniyor.
KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür – Eğitim Bilimleri sınavı, 1 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. KPSS Alan Bilgisi sınavı, 7 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. KPSS Alan Bilgisi ikinci sınav, 8 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. KPSS ÖABT sınavı, 15 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak.
KPSS sonuçları, 16 Ağustos 2021 tarihinde ÖSYM'nin sonuç sayfasında açıklanacak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Kamu Personeli Seçme Sınavında 15 dakika kuralını uygulayacağını açıkladı. Buna göre adaylar, 10.15'te yapılacak sınav için en geç okul binalarına 10.00'da girmeleri gerekiyor. 10.00'dan sonra sınava girecek olan adaylar, sınav binalarına giremeyecek.