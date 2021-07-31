KPSS’de yanlış doğruyu götürüyor mu? KPSS’de kaç yanlış kaç doğruyu götürüyor?

KPSS'DE YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

ÖSYM'nin konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde;

Değerlendirme sırasında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

"Hangi düzeyde olursa olsun, sınavda uygulanmış olan testlerin her birinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere adayın her testten aldığı ham puanlar hesaplanacaktır."