Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri KPSS’de yanlış doğruyu götürüyor mu? KPSS’de kaç yanlış kaç doğruyu götürüyor?
Giriş Tarihi: 31.7.2021 11:32

KPSS’de yanlış doğruyu götürüyor mu? KPSS’de kaç yanlış kaç doğruyu götürüyor?

KPSS’de yanlış doğruyu götürüyor mu? KPSS’de kaç yanlış kaç doğruyu götürüyor?

ÖSYM takvimine göre 1 Ağustos Pazar günü, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) oturumları gerçekleşecek. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecek sınav öncesi adaylar, KPSS puan hesabı yapılırken yanlışların doğruları götürüp götürmediğini merak ediyor. Kamu kurumlarında yapılan memur istihdamı, kontenjana bağlı olarak KPSS’den alınan puana göre yapılıyor.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) 1 Ağustos 2021 pazar günü gerçekleştirilecek. Öğleden önce sonra olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecek sınavın ardından her test kendi içinde değerlendirilecek. Her testte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak.

KPSS'DE YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

ÖSYM'nin konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde;

Değerlendirme sırasında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

"Hangi düzeyde olursa olsun, sınavda uygulanmış olan testlerin her birinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere adayın her testten aldığı ham puanlar hesaplanacaktır."

ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS’de yanlış doğruyu götürüyor mu? KPSS’de kaç yanlış kaç doğruyu götürüyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA