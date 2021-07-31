Kuş cıvıltısı içinde eğitim

28 yıllık bir akademik birikim üzerine inşa edilen ve "Yeni Nesil Devlet Üniversitesi" mottosunu benimseyen Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
, devlet üniversiteleri arasında akademik başarıda ve öğrenci memnuniyetinde üst sıralarda yerini almaya devam ediyor. "Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması Araştırması" (DÜS-2020) sonuçlarına göre yükselişini her geçen yıl sürdüren Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, akademik performansta köklü birçok üniversiteyi geride bırakarak devlet üniversiteleri arasında 28'inci sırada yer almayı başardı. Diğer yandan, "Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması"na (TÜMA-2021) göre ise, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi "Devlet Üniversiteleri Genel Memnuniyeti" kategorisinde 24'üncü sırada yer alarak başarılı bir performans gösterdi.
GÜÇLÜ SOSYAL YAŞAM
Büyükşehirlere olan yakınlığı, kara, deniz, demir yoluyla seyahat imkânı ve merkezi konumu öğrenciler için büyük bir avantaj oluşturuyor. Yerleşkelerinin bulunduğu Güney Marmara ise sanayi, ticaret, tarım, hayvancılık, enerji ve turizm alanında gelişmiş bir bölge olma özelliği taşıyor. Kyzkos ve Daskyleion Antik Kentleri, Manyas Kuş Cenneti
, Gönen Kaplıcaları ve Kapıdağ Tabiat Parkı başta olmak üzere özellikle Erdek
bölgesinde deniz turizmiyle özel bir lokasyonda yer alan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, sosyal ve kültürel olarak da öğrencilere ayrıcalıklı imkânlar sunuyor. Bölgedeki sosyal ve kültürel yaşamın zenginliği ile Balıkesir
, Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması'nda 81 il arasında 13'üncü sırada ve A kategoride bulunuyor.
ULUSLARARASI EĞİTİM FIRSATLARI
10 fakülte, 9 meslek yüksekokulu, 4 enstitü ve 19 uygulama ve araştırma merkezine sahip olan üniversitede 153 bölüm ve programda eğitimöğretim faaliyeti devam ediyor. Yeni eğitim-öğretim yılında 19 bini aşması beklenen öğrencisi sayısıyla her geçen gün büyümeye devam eden Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi uluslararasılaşma faaliyetleri ile de dikkat çeken üniversiteler arasında yer alıyor. Bu kapsamda Erasmus+ ve Mevlâna değişim programları çerçevesinde farklı ülkelerden saygın üniversiteler ile 100'ün üzerinde anlaşması bulunan BANÜ, 63 ülkeden yaklaşık bin 750 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor, ayrıca BANÜ-TÖMER bünyesinde de 400 uluslararası öğrenci eğitim görüyor.
ZENGİN KÜTÜPHANE
850 binden fazla basılı ve online yayını ile Güney Marmara'nın en kapsamlı ve modern kütüphanesine sahip bulunan Üniversite, öğrenci ve akademisyenlerine bilimsel çalışmaları için ihtiyaç duydukları tüm olanakları en üst düzeyde sunuyor. Modern laboratuvarları ve yaygın staj-işyeri eğitim imkânları ile uygulamalı eğitimde de Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi devlet üniversiteleri arasında fark yaratıyor.