KYK yurt ve burs başvuruları ile ilgili son gelişmeler binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Bu yıl 5- 13 Ağustos tarihleri aralığında alınacak YKS tercihlerin tamamlanmasının ardından KYK başvuru tarihleri merak edilecek. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler konuya yönelik araştırmasını sürdürüyor. Peki KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman? 2021-2022 KYK burs ve yurt başvurusu ne zaman başlayacak?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvuruları merakla bekleniyor. E devlet üzerinden alınan başvurular sonrası sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar eğitim hayatlarında ikamet edecekleri yurtlara veya maddi desteğe kayıtlarını gerçekleştirmiş olur. Henüz KYK yurt ve burs başvuru tarihleri belli olmadı.
KYK yurt başvurularına ilişkin sürecin ne zaman başlayacağı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla belli olacak. Başvuru sürecine ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizde yer alacak.
Üniversitelerde akademik takvimin 13 Eylül'de başlayacağı göz önüne alınırsa yurt başvurularının ağustos sonu ya da eylül başı gibi başlayacağı söylenebilir.