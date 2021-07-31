LGS sınavına girerek iyi okullara yerleşmeyi hedefleyen yüz binlerce genç, LGS boş kontenjanları, lise taban puanları ve MEB tarafından belirlenen lise kontenjanları hakkında araştırma yapıyor. Okul türüne göre değişiklik gösteren bu istatistiki veriler incelenirken, öğrenciler 2 Ağustos'ta başlayacak olan 2. Nakil dönemine hazırlanıyor. İşte 2021 LGS boş kontenjan listesi ile lise adaylarının merak ettikleri.
1. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS kapsamında merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanlar belli oldu. Öte yandan, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları bugün son bulacak ve sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.
LİSELERİN BOŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI
LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları, "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayımlandı. Yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları, bugün son bulacak.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden açıklandı.
2021 LGS TABAN PUANLARI VE LİSE BOŞ KONTENJANLARI LİSTESİ
LGS taban puanları açıklandı. LGS tercih sonuçlarına göre 8 bin 486 kişilik kontenjan boş kaldı. LGS yerleştirmelerinin ardından boş kontenjanlar, E-Okul ana sayfasındaki modül üzerinden takip edilebilecek.
2021 LGS TABAN PUAN VE BOŞ KONTENJAN BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
LGS BOŞ KONTENJANLARI BİLGİSİ
LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.
MEB NAKİL TAKVİMİ
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021