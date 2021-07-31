LGS sınavına girerek iyi okullara yerleşmeyi hedefleyen yüz binlerce genç, LGS boş kontenjanları, lise taban puanları ve MEB tarafından belirlenen lise kontenjanları hakkında araştırma yapıyor. Okul türüne göre değişiklik gösteren bu istatistiki veriler incelenirken, öğrenciler 2 Ağustos'ta başlayacak olan 2. Nakil dönemine hazırlanıyor. İşte 2021 LGS boş kontenjan listesi ile lise adaylarının merak ettikleri.

1. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS kapsamında merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanlar belli oldu. Öte yandan, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları bugün son bulacak ve sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.