Memur olmak için KPSS’de kaç net/puan yapmak gerekiyor?

MEMUR OLMAK İÇİN KPSS'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

Kamu dairesine çalışmak isteyen adaylar memur olmak için KPSS'den kaç puan almak gerekir sorusuna yanıt arıyor. Kamu personeli seçme sınavında atanmak için en düşük 60 puan almak gerektiği biliniyor…

KPSS sınav sonucunu öğrenen aday, memur olmak için en az kaç puan almak gerektiğini öğrenmek istiyor. Tercihlerde yine alınan puan sıralamasına göre yüksekten düşüğe göre sıralanarak yerleştirmeler yapılmaktadır.

Kamu personeli seçme sınavın'da en düşük 60 puan almak gerekir, yani belirlenen taban puan 60 dır. Bu puanın altında puan alan adaylar tercih yapma hakkını elde edemezler.

2021 KPSS ATANMAK İÇİN NE KADAR PUAN GEREKİR?

KPSS atama puanları kurumlara göre değişmektedir. Kamu memur atamalarında KPSS en düşük taban puanı 60'dır.