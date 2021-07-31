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Giriş Tarihi: 31.7.2021 11:24

Memur olmak için KPSS’de kaç net/puan yapmak gerekiyor?

Memur olmak için KPSS’de kaç net/puan yapmak gerekiyor?

Kamu Personeli Seçme Sınavı’na katılım gösterecek adaylar memur olmak için KPSS’de kaç net/puan yapmak gerekiyor sorusuna yanıt arıyor. 1 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. KPSS atama puanları, kurumlara göre değişmektedir. Peki Memur olmak için KPSS’de kaç net/puan yapmak gerekiyor, kaç puanla atama olur?

Memur olmak için KPSS'ye hazırlanan adaylar sınavda kaç puan yapmaları gerektiğini sorguluyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen memur adaylarının belli bir puana erişmesi gerekiyor. Kamu atamaları ve kamu alımları A grubu ve B grubu üzerinden yapıldığı bilinse de atama puanları kurumdan kuruma farklılık gösteriyor. Peki Memur olmak için KPSS'de kaç net/puan yapmak gerekiyor?

MEMUR OLMAK İÇİN KPSS'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

Kamu dairesine çalışmak isteyen adaylar memur olmak için KPSS'den kaç puan almak gerekir sorusuna yanıt arıyor. Kamu personeli seçme sınavında atanmak için en düşük 60 puan almak gerektiği biliniyor…

KPSS sınav sonucunu öğrenen aday, memur olmak için en az kaç puan almak gerektiğini öğrenmek istiyor. Tercihlerde yine alınan puan sıralamasına göre yüksekten düşüğe göre sıralanarak yerleştirmeler yapılmaktadır.

Kamu personeli seçme sınavın'da en düşük 60 puan almak gerekir, yani belirlenen taban puan 60 dır. Bu puanın altında puan alan adaylar tercih yapma hakkını elde edemezler.

2021 KPSS ATANMAK İÇİN NE KADAR PUAN GEREKİR?

KPSS atama puanları kurumlara göre değişmektedir. Kamu memur atamalarında KPSS en düşük taban puanı 60'dır.

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