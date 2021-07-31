Mutlu kariyer için 3 anahtar

Hayat boyu sürekli en çok yüz yüze gelinen şey tartışmasız kişinin mesleği. Meslek tercihi yapmak önemli ve bir o kadar da zor bir karar. Ne yazık ki birçok aday, sınav kaygısı nedeniyle meslek seçimlerini tercih dönemi gibi kısa bir sürece bırakıyor. Kişisel özelliklere uymadan, puanım boşa gitmesin kaygısı, aile ve çevre baskısı, arkadaşların tercihine yönelme gibi hatalı kriterlerle bölümler, meslekler, üniversiteler seçiliyor. Hatalı tercihler de maalesef bireyleri bir ömür boyu mutsuz bir hayata mahkum ediyor. Peki doğru bir kariyer için nelere dikkat edilmeli? MEF Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin doğru ve mutlu bir kariyer için şu 3 ana unsurun kesişmesi gerektiğini söyledi:
1-Adayın hedefleri
2-Adayın sahip olduğu varlıklar
3-Dünyanın gittiği yön ve hayatın gerçekleri.
DOĞRU ÜNİVERSİTE NASIL OLMALI?
Şahin "İyi bir üniversite, öğrencisinin mutlu bir kariyer elde etmesi için eğitimöğretim süresince öğrencisinin sahip olması gereken adayın sahip olması gereken yetkinlikleri, yani 21'inci yüzyıl yetkinliklerini kazandırmaya çalışır" dedi. Şahin doğru üniversite kriterlerini de şöyle sıraladı:
Liderlik, iletişim, uyum yeteneği, inisiyatif alabilme, tutku, hırs, inovasyon, girişimcilik, çok iyi İngilizce, sosyal sorumluluk vb. öğrencilerine kazandırandır.
Öğrencisinin kariyer hedeflerini üniversitenin hedefleri olarak varsayandır.
İyi bir akademik yapılanmayı kuran, gençleri geleceğin profesyoneli olarak hem teorik hem de pratik bilgi ile hazırlayabilendir.
Öğrencisini merkez alan ve ulaşılabilir yönetime sahip olandır.
Uluslararası düzeyde mesleğini yapabileceğin İngilizce eğitimi verendir.
Lisans hayatın boyunca uluslararası eğitim fırsatları sunabilendir.
Lisans eğitiminde mesleği ile ilgili en son gelişmeleri ve teknolojileri öğrencileri ile tanıştırabilendir.
Öğrencileri için en iyi iş ve staj olanağını sağlayandır.
Her şeyden önce "Eğitimde Kaliteyi" ön planda tutandır.
GELECEĞİN MESELELERİ ÖNEMLİ
Adayların geleceğin meslekleri konusunda da çok dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Şahin "Üniversite tercihlerinde öğrenciler ve aileler Google'a soruyorlar, geleceğin meslekleri nelerdir? diye. Geleceğin mesleği diye bir şey yok, geleceğin çalışma konuları var, geleceğin meseleleri var. 10 yıl, 20 yıl önce geleceğin mesleği diye sıraladığımız mesleklerin belki birçoğu bugün yok. Bugün de eğer geleceğin meslekleri şunlardır dersek, 5-10 yıl sonra onlar da yok olabilir. O nedenle bölüm tercihlerinde benin önerim ana disiplinlerdeki bölümleri tercih etsinler. Ana disiplinlerden birine giren öğrenci istediği bir alanda veya geleceğin öncelikli alanları konusunda seçmeli dersler veya sertifikalar alarak kendisine uzmanlık kazandırabilir veya o alanda istediği zaman bir yüksek lisans yaparak kendisini geliştirebilir" dedi.
GELECEĞİN YETKİNLİKLERİ NELER?
Şahin Dünya Ekonomik Forumu'nun bu yılın başında, 2025 sonrası mezunlarda sektörün arayacağı yetkinlikleri şu şekilde sıraladığını söyledi: 1. Analitik düşünme ve yenilikçilik, 2. Aktif öğrenme ve öğrenme stratejileri, 3. Karmaşık problem çözme, 4. Eleştirel düşünme ve analiz, 5. Yaratıcılık, özgünlük ve inisiyatif alma, 6. Liderlik ve sosyal etki, 7. Teknoloji kullanımı, takibi ve kontrolü, 8. Teknoloji tasarımı ve programlama, 9. Direnç, stresle baş etme ve esneklik, 10. Muhakeme, problem çözme, kavrama