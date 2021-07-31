Öğrenci merkezli bilimsel atak

1998 yılında kurulan Haliç Üniversitesi
'nde 2 yıl önce başlayan değişim tüm hızıyla devam ediyor. Rektör Prof. Dr. Zafer Utlu dünyada gerçekleşen bilimsel ve teknolojik gelişmelerin doğrultusunda Haliç
Üniversitesi'nde yeni bir değişim ve dönüşüm sürecinin başlatıldığını belirtti. Bu kapsamda öğrenci merkezli öğrenme modelini bilimsel ve teknolojik uygulama ve araştırma odaklı bakış açısıyla bütünleştiren Haliç Üniversitesi çeyrek asra yaklaşan geçmişi ile Kovid-19 sonrası daha da değişen iş dünyası koşullarında çok yönlülüğün önemine uygun olarak öğrencilere gelişim fırsatları sunuyor. Haliç Üniversitesi'nde son dönemde yapılan çalışmalar ile öğrencilerin de içerisinde yer alacağı Ar-Ge projeleri ve proje bütçeleri tesis edildi. Ar-Ge çalışmaları bir önceki yıla göre hem sayısal hem de bütçesel olarak 10 kat arttı. Öte yandan bilimsel ve teknolojik gelişmelere yönelik eğitimleri geliştirmek ve öğrencileri geleceğe hazırlamak amacı ile üniversitede sanal gerçeklik araştırma ve uygulama merkezi laboratuvarı ve kuluçka merkezi açıldı. Bu merkezlerde ağırlıklı olarak öğrenci projelerine yer veriliyor.
ÇİFT DİPLOMA FIRSATI
Haliç Üniversitesi, öğrencilerin çok yönlü eğitim alabilmesi için, tüm öğrencilerin kişisel gelişimlerini destekleyerek, istediği bütün bölümlerden ister ders almalarının, ister yan dal isterlerse çift ana dal yapabilmelerinin önündeki engelleri kaldırdı. Öğrenciler Tıp okurken spor bilimlerinde, mühendislik okurken güzel sanatlarda, mimarlık okurken operada, işletme okurken tiyatroda dersler alabilir, çift ana dal ya da yan dal yapabilir.
ŞEHRİN MERKEZİNDE KAMPÜS
İstanbul'un merkezinde, Haliç kıyısında bir sosyal kampüs ile öğrencilerin çok yönlülüğü destekleniyor. Her yıl artan yatırımla gelişen kütüphane, en yeni teknoloji ve cihazlarla donatılmış laboratuvarlar ve atölyeler ile öğrenciler eğitimi uygulamalı olarak alıyor. Şehrin merkezinde olmasının avantajı ile iş dünyası ile bağları kuvvetli öğrenciler yetişmesi için çalışmalar yapan Haliç Üniversitesi, öğrenci kulüp çalışmalarına da destek olarak öğrencilerin iş hayatına hazır olmasını destekliyor.
HER ÖĞRENCİYE BURS
Proje ve hayallerine güvenen öğrencilere verilen "Haliç'in Yetenekleri" kabul bursu, Tercih Bursu, tüm Türkiye'den zincir eğitim kurumlara verilen anlaşmalı kurum indirimleri, IB eğitimi alan öğrencilere verilen burs ve "Haliç mezun referansı" ile gelen öğrencilere verilen burslara kadar geniş bir yelpaze ile, Haliç'e en uygun öğrencileri seçmek için öğrenciler burslarla destekleniyor.
TERCİH DANIŞMALIĞI YAPILACAK
13 Ağustos'a kadar 200'den fazla Haliç öğrencisi, 100'den fazla akademisyen, 100'e yakın da kariyer ve tercih danışmanı ücretsiz ve tarafsız danışmanlık hizmeti için hem kampüste, hem de online kanallarda hem de telefonla destek için hazır olacaklar.