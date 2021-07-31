Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) önümüzdeki aylarda bu yıl ikinci kez düzenlenecek. ÖSYM takvimi ile tarihleri belli olan sınavdan önce adaylar, ALES başvuruları ne zaman başlıyor, sınav ne zaman gerçekleşecek diye araştırıyor. ALES başvurusu önümüzdeki günlerde başlayacak ve 9 gün içinde tamamlanacak. İşte 2021 ALES başvuru tarihleri ve başvuru ekranı!

ALES SINAVI NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES/2) 19 Eylül'de gerçekleşecek. 2021 yılının ikinci sınavı için giriş belgeleri sınavdan önceki hafta, yani 10 Eylül'den sonra yayınlanacak. Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden 14 Ekim'de ilan edilecek.