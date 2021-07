Sayısalcılar ofise gidecek

1,5 yıldır tüm dünyayı etkisine alan Kovid-19 pandemisi hayatımızda birçok şeyi değiştirdi. 'Uzaktan' kavramı eğitimde olduğu kadar iş dünyasına da girdi. Salgın tamamen bitse de uzaktan ya da hibrit çalışma kalıcı olacak gibi görünüyor. Peki bu durum üniversite tercihlerini nasıl etkiler? Hangi meslekler uzaktan çalışmaya daha uygun? Eğitim Uzmanı Erdem Özeren 'Sektörel olarak ele aldığımızda, çalışanların yarısından fazlasının uzaktan çalışmaya uygun işlerde çalışmadığı ortaya çıkıyor. En azından teknoloji o noktaya gelene kadar, kariyerinizin ilk 15-20 yıllık ilk yarısında bu pek mümkün görünmüyor' dedi. Özeren gelecekte hangi alanların uzaktan çalışmaya uygun olacağını, hangilerinin ofis ya da fabrika mesailerinin devam edeceğini şöyle anlattı:Üretim yapan, Ar-Ge yapan sanayi kuruluşları için uzaktan çalışma mümkün değil. Sağlık sektörü için üretim yapan, otomotiv, gemi ve uçak inşaatı, savunma sanayi, her türlü makine imalatı, elektronik ve beyaz eşya, tekstil ve moda, kozmetik ve her türlü kimyasal ürün üretimi yapanlar ve üretim için Ar-Ge yapanlar, bir süre daha işe gidecek.Enerji, petrol, maden gibi üretimin temeli niteliğindeki sektörlerde de uzaktan çalışmak pek mümkün değil. Keza aynı şekilde inşaatları da evden yapmak pek mümkün olmayacağı için inşaat mühendisleri, mimarlar, elektrik mühendisleri, makine mühendisleri yani sektördeki diğer alt dallar proje aşamasında evden çalışabilir belki ama üretim sırasında ne yazık ki bu mümkün değil.Her türlü gıda üretimi, gerek fabrikada, gerek toprakta ya da denizde, üretimin olduğu her yerde evden çalışmak işin yüzde 20'sini geçemeyecek gibi. Planlama ve araştırma dışında sahada olmak gerekiyor. Peki üretilen her ürünün tüketicisine ulaşması için çalışan Lojistik sektöründe evden çalışmak mümkün mü? Takip ve koordinasyon belki ama depolama ve taşıma ile ilgili kimse evden çalışamaz.Bu sektörün tamamlayıcısı olarak sayılabilecek dış ticaret ve yurt içi-yurt dışı fark etmeksizin her geçen gün yaygınlaşan e ticaret ise artık tamamen evden çalışma ile mümkün hale geldi.Sağlık sektöründe uzun bir süre daha evden çalışmak pek mümkün değil. Tıp, diş hekimliği, fizyoterapi ve birçok sağlık alanında yerinde çalışma şart. Eczacılık, beslenme ve ruh sağlığı çalışanları yani psikoloji mezunları için ise yüzde 80 evden çalışma mümkün görünüyor.İnsanlarla bire bir temas gerektiren eğitim sektörünün artık tamamen yüz yüzeye dönmeyeceği aşikar, ancak öğrenmenin bir kısmının uzaktan olacağı da aşikar. Hukuk alanında ise durum oldukça ilginç. Neredeyse tamamen uzaktan çalışmanın mümkün olduğu bu alanda uzaktan çalışma gündeme bile gelmedi.Uzaktan çalışmanın mümkün olmadığı bir başka sektör perakende. Ancak burada da e ticaret ve gelişen lojistik ağ ile bu sektör yerini her geçen gün e ticarete bırakıyor. Zaman içinde mağazalar ve AVMlerin alışverişteki ağırlığı düşecek gibi görünüyor.Finans ve Bankacılık alanında çalışanlar. Medya, reklam ve iletişim alanında çalışanlar. Yani tasarımcılar, animasyon üretenler, video üretenler evden çalışabilecek.Her geçen gün yaygınlaşan bir başka alan bilişimde tamamen evden çalışılıyor, bundan sonra da kolay kolay dönmeyecek gibi.Devlet memurlarının da, denetim mekanizmasının kurulması sonrası evden çalışması oldukça mümkün.Şirketlerde ofis işi olarak sayılabilecek mali işler, pazarlama, insan kaynakları yani İşletme'nin alt dallarının neredeyse yarısı hiç işyerine gitmeden çalışabilir.Müşteri ilişkileri, satış, satın alma gibi alanlarda da yarı ofis yarı evden çalışmak mümkün.Özetle, bilgisayar başında yapılan her iş artık ofise ihtiyaç duymayacak. Adaylar için bir başka açıdan; Sözelciler ve Dilciler evden ve online çalışıyor, Turizm hariç. Beğenilmeyen Eşit Ağırlık bölümlerinin yarısı tamamen evden çalışıyor, yarısı hibrit. Sayısalcılarda ise bilişim dışında herkes ev dışına.Hayatın dijitalleşmesi, bilgisayar başında çalışanlara her yerden çalışma özgürlüğü getirdi, ama bu toplam istihdamın Türkiye'de yarısından daha az.