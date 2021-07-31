Sektör kampüse taşındı

İstanbul Arel Üniversitesi
Arel Profesyonel (ArelPro) aracılığı ile çeşitli sektörlerden yüzlerce firma ile iş birliği anlaşması gerçekleştirdi. Binlerce çözüm ortağına üniversite mezunlarından neler beklediğini soran Arel Üniversitesi, aldığı yanıtlarla derslerini şirketlerin aradığı niteliklere göre kurguladı. Böylece Arel mezunları, şirketlerin beklentilerine göre kurguladığı eğitim modeli sayesinde, sektörün aradığı niteliklere sahip bir şekilde mezun oluyor. Öte yandan Markalı Derslerde, şirketler ile öğrenciler hem kampüste hem de iş yerinde bir araya gelerek ortak çalışmalara imza atıyor. Öğrenciler, Ar-Ge merkezlerinin yanı sıra Arel Teknoloji Merkezi, Arel Medya gibi eğitim alanlarında hem iş dünyasını deneyimliyor hem de kendi projelerini geliştiriyor.
TEKNOLOJİ MERKEZİ ATILIMI
2020-2021 yılında ilk öğrencilerini kabul eden Cevizlibağ Tıp fakültesi yerleşkesinde tüm öğrenciler tam burslu eğitim alıyor. Sağlık bölümlerinin de yer aldığı Cevizlibağ yerleşkesinde kütüphane, sosyal alanlar ve modern dersliklerin yanı sıra son teknolojik cihazlarla donatılmış laboratuvarlar yer alıyor. Kemal Gözükara Yerleşkesi'nde ise yaklaşık 4 bin metrekarelik alana, 7/24 yaşayacak bir merkez kuruluyor. Arel Teknoloji Merkezi'nde 2 Ar-Ge merkezi, otomotiv, sanal gerçeklik, endüstri 4.0 gibi çok önemli laboratuvarlar yer alıyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) gibi önemli bir şirket ile eğitim bağları bulunan Festo başta olmak üzere birçok teknoloji merkezi ve şirketiyle iş birliğine giden Arel Teknoloji Merkezi, öğrencilere profesyonel bir deneyim yaşatacak. Sektör temsilcilerinin gerek ortak projede gerekse iş yerinde uygulamalarla öğrencilerle bir araya getirecek Arel Teknoloji Merkezi ülkemiz teknolojik çalışmalarına da katkı sağlayacak.
KAMPÜSTE MEDYA MERKEZİ
Arel Medya, Arel TV, Radyo Arel, Arelnews.com haber portalı ve Arel Repost gazetesi ile başta iletişim fakültesi öğrencileri olmak üzere iletişim alanında kendini geliştirmek isteyen tüm öğrencilere profesyonel bir deneyim alanı oluşturuyor. Sektör profesyonelleri, alanında uzman akademisyenler ve öğrencilerin birlikte hazırlamış olduğu yayınlar, aynı zamanda öğrencilere proje ve sınav notu olarak da yansıyor. Böylece iletişim ve medya alanında sektöre girmeye hazırlanan öğrenciler, henüz öğrenciyken tüm medya uygulamaları hakkında bilgi ve deneyim sahibi oluyor.
BAŞARI BURSLARLA DESTEKLENİYOR
ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme aşamasında öğrencilerine yüzde 100, yüzde 50 ve yüzde 25 oranlarında burs veren İstanbul Arel Üniversitesinin genel kontenjanının yaklaşık yüzde 90'nını burslu kontenjanlar oluşturuyor. Ayrıca Mütevelli Heyet Bursu, Tercih Bursu, Onur Bursu, Akademik Başarı Bursu, Spor ve Sanat Bursları, Yöre İndirimi, Şehit-Gazi Bursu, Kardeş İndirimi ve Çalışma Bursu gibi pek çok burs imkânları da bulunuyor. Ücretsiz çift anadal ve yandal programları da öğrencilere sağlanan avantajlar arasında yer alıyor.
MT EĞİTİMİ İMKÂNI
İstanbul Arel Üniversitesi Türkiye'de MT (Management Trainee) eğitimi veren tek üniversite konumunda bulunuyor. Management Trainee eğitimi kapsamında öğrenci kulüplerine kulüp etkinlik yönetimi, girişimcilik ve liderlik, tasarım ve pazarlama, bütçe yönetimi eğitimleri veriliyor. Eğitimlerin ve MT programının amacı gelecek yıllarda başarısını devam ettirecek ve daha üst seviyelere çıkaracak yöneticileri ve liderleri yetiştirmek.