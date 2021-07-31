Sn hangi element? Sn simgesi hangi elementin sembolüdür?

Periyodik tabloda elementlerin beli başlıklar altında sınıflandırıldığını biliyoruz. Tablonun fiziksel yapısını oluşturan gruplar ve periyotlar, elementlerin metal, ametal ya da soygaz olma durumlarına dair bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Tablo üzerinde bir ya da birkaç harften oluşan sembollerle gösterilen elementlerin isimleri merak konusu oldu. "Sn simgesi hangi elementin sembolüdür?" sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

SN HANGİ ELEMENT?

Periyodil cetvel üzerinde metaller grubunda yer alan Sn simgesi Kalay elementinin sembolüdür. Kalay Elementi cetvel üzerinde ve bilimsel çalışmalarda Sn sembolü ile gösterilir.

KALAY ELEMENTİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kimyasal elementler arasında kşif tarihi oldukça eskiye dayanan Kalay elementi, periyodik cetvelin zayıf metallerinden biridir ve atom numarası 50'dir.

Kalay elementi simgesi olan Sn harfleri elementin Latince adı olan "stannum" sözcüğünden gelir.

Doğada maddenin katı haliyle bulunan Kalay elementi gümüşümsü gri renge sahiptir.

Periyodik tablonun yumuşak ve esnek metallerinden biri olan Kalay elementinin 13 °C'nin altındaki sıcaklıklarda toz hâline geldiği gözlemlenmiştir.

Kalay elementinin doğal hali zehirli değildir. Ancak tüm elementlerde olduğu gibi kalay elementinde de bileşiklere dikkat etmek gerekiyor. Kalayın organik bileşiklerinin zehirli olma ihtimali bulunuyor.

Havaya karşı okside olma direnci oldukça yüksek olan Kalay elementi kolay kolay korozyona uğramaz.

Yumuşak bir metal olan kalay elementi kolayca levha haline getirilebilmesi sebebiyle yaygın olarak çelik levha yapımında kullanılır. Otomotiv sanayiinin vazgeçilmez maddelerinden biri olan kalaya arabaların motor yataklarında, kaporta, radyatör, yağ ve hava filtrelerinde rastlamak mümkündür.

Korozyon direncinin yüksek olması nedeniyle Kalay elementinin diğer metalleri korozyondan korumak amacıyla için metal kaplanmasında kullanıldığı biliniyor. Konserve ürünlerin kutuları kolay aşınabilen çeliğin kalayla kaplanması sayesinde üretilmektedir.

Kalayın bir diğer önemli kullanım alanı da cam saniyiidir. Pencere camı üretiminde erimiş camı kalay üzerine dökerek düz bir zemin elde ederler.

Oda sıcaklığında katı halde bulunan Kalay elementi 231,928 °C'de erir ve 2586 °C'de de kaynar.

Tarihte kalayın en eski kullanımı MÖ 3000 yıllarına kadar uzanıyor. Kadim medeniyetlerden Antik Mısır'da ve Mezopotamya'da bronz alaşımı elde etmek için kalay kullanıldığı biliniyor.

Kalay elementinin iki temel allotropu olduğu bilinir. Bu allotroplar alfa-kalay ve beta-kalay allotroplarıdır.

Kalay elementinin ticari önemi olan tek kalay minerali kasiteritte stanik oksit ( SnO2 ) halinde olanıdır.

Kalay elementi aynı zamanda iyi bir elektrik iletkenidir.

Kalayın en tehlikeli hali boya sanayiinde kullanıldığı halidir. Organik kalay bağlarının kullanıldığı boya endüstrisinde, tarım ilaçlarında fazla kalaya maruz kalınması insan sağlığı için risk doğurur. Kalayın tek atomlu ya da molekül halleri herhangi bir tehlike doğurmaz. Tehlikeli olduğu formu organik formudur. Organik formdaki kalaylar su ekosistemleri için de zararlıdır.

SN PERİYODİK TABLODA NEREDE BULUNUR?

Periyodik tablonun zayıf metalleri serisinde yer alan Kalay elementinin cetvel üzerindeki tam konumu 14. grup, 5. periyot ve p bloktur.