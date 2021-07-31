Tercihte burs çeşitliliğine dikkat

Aday öğrencilerin bir yıl boyunca üzerine düşeni yaptığını, üniversite olarak verdikleri desteklerle öğrencinin maddi yükümlülüklerini azaltarak iyi bir eğitim fırsatı yakalamasını önemsediklerini söyleyen İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanı ve Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, "Öğrencilerimiz ÖSYM Bursu dışında pek çok indirim desteğinden yararlanabiliyor. Tüm bölüm ve programlarımız ya tam burslu ya da yüzde 50 indirimli. Ayrıca tüm bölümlere ilk 3 tercihte yüzde 40, ilk 5 tercihte yüzde 30 indirim olanağı sunuyoruz. Ayrıca Özel Yetenek Sınavı ile girilen bölümlere ise yüzde 25'e kadar ek indirimler veriyoruz. Gerçekten çalışan, uğraşan, hayal eden öğrenciye, iyi bir eğitime ulaşması için elimizden gelen katkıyı sunmak istiyoruz" dedi.
NELERE DİKKAT EDİLMELİ
Kırmızı adaylara tercih dönemiyle ilgili şu önerilerde bulundu:
Adaylar 10 yıl sonra kendilerini nerede görmek istediklerini ve ilerde hangi mesleği yaparlarsa mutlu olabileceklerini düşünmeli. Kişilik özellikleri ve yönelimleri doğrultusunda tercihler yapılmalı.
Tercih dönemi sonuna kadar üniversiteleri görme fırsatı olan öğrencilerin bunu değerlendirmesi gerek. Tercih listenizde öncelik vereceğiniz kriterler arasında, üniversitenin kampüs, ulaşım, yabancı dil imkânları, bulunduğu şehir, burs durumu, sosyal ve bilimsel altyapısı, hazırlık sınıfı şartı gibi pek çok ölçüt yer alabilir.
Birçok aday, listesine yazdığı programın detaylarını araştırmadan, iş olanaklarına bakmadan tercih yapıyor ama mutlu olamıyor. Fakülteyi kazandıklarında kayıt yaptırılsın veya yaptırılmasın başarı katsayısının, bir sonraki yıl yarı yarıya düşeceğini unutmasınlar.
YENİ KAMPÜSLER GELİYOR
Her yıl üniversitenin sosyal ve teknolojik altyapısını güçlendirmek için çalıştıklarını kaydeden Nihat Kırmızı, halihazırda bulunan Balat ve Yenibosna Kampüsü'nün dışında, Kazlıçeşme'de 50 bin metrekare büyüklüğünde, yaklaşık 300 yıllık tarihi kampüsü hizmete açtıklarını belirtti. Bu eğitim döneminde Şişli ve Şirinevler'de açılacak kampüslerle, okulun eğitim kapasitesini büyüteceklerini iletti.
TOPRAK İÇİN KOŞ
Üniversitenin yeni kurulan Kuluçka Merkezi'nde Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon, Yazılım Mühendisliği, İnternet ve Ağ Teknolojileri gibi bölümlerden öğrencilerin, SMA rahatsızlığı bulunan 6 yaşındaki Toprak için biraraya gelerek bir oyun tasarladığını kaydeden Kırmızı "Toprak İçin Koş adlı oyun sayesinde farkındalık yaratmayı amaçlayan öğrencilerimiz, akademisyenlerin rehberliğinde ilk projelerini hayata geçirdi. Kuluçka merkezimizde her bölümden öğrencinin projesinin değerlendirilmesi, akademisyenler tarafından rehberlik almaları çok önemli" dedi.