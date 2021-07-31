Türk dünyasının parlayan yıldızı

Kazakistan
'da eğitim alanındaki kalitesiyle fark oluşturmayı başaran ve Kazakistan genelindeki ilk 5 üniversite arasında yer alan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesinde dünyanın 32 ülkesinden öğrenciler eğitim görüyor. Üniversitede yaklaşık 15 bin öğrenciyle Kazakça, Türkçe, Rusça ve İngilizce 54 lisans, 30 yüksek lisans ve 11 doktora programında örgün eğitim yürütülüyor. Üniversite bünyesinde 4 ilmi araştırma merkezi ve Avrasya Araştırma Enstitüsü ile 7 araştırma laboratuvarı ve 70 araştırma birimi bulunuyor. Ahmet Yesevi Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, üniversitenin eğitim faaliyetlerinde 30 yılı geride bıraktığını ve üniversitenin dünya çapında tanınır konuma gelmesi noktasında atılan adımları şöyle anlattı:
DÜNYA SIRALAMASINDA:
Ahmet Yesevi Üniversitesi her yıl aralık ayında yayınlanan QS Gelişen Avrupa ve Orta Asya (EECA) 2021 Üniversiteler sıralamasında, geçen yıla göre 36 basamak yükselerek 175'inci sırada yer almış ve ilk 200 üniversite arasına girmiştir. Almatı'da bulunan Avrasya Araştırma Enstitümüz ise 10 bin araştırma enstitüsü arasında ilk 100'e girmiştir.
TIPTA İDDİALI:
Tıp alanında da Türkistan'ın önde gelen merkezlerinde biri olduk. "Anayurttan Atayurda Sağlık Köprüsü" projesi kapsamında Türkiye'nin önde gelen hekimlerini Kazakistan'a davet ederek hem çeşitli operasyonlar hem de eğitimler düzenledik.
DOĞAL LABORATUVAR:
Türkistan, doğal bir Türkoloji laboratuvarıdır. Buraya öyle bir Türkoloji merkezi kuracağız ki tüm dünyada Türkoloji alanında doktora yapan herkese burayı görüp görmediğini soracaklar. Büyüyen Türkistan'da arazi çok fakat ziraat yok. Türkistan eyalet valisi ile yaptığımız ortak çalışmalar sonucunda üniversitemize, öncelikli bölümlerin yer alacağı bir ziraat fakültesi kurma kararı aldık. Üniversitemiz bünyesindeki 88 hektarlık botanik bahçesi de bu fakültenin araştırma ve uygulama sahasını oluşturacak.
BURS İMKÂNLARI NELER?
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev Türk Konseyi Gayriresmî Zirvesi'nde, Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde Türk Dünyası'ndan gelen öğrencilere Türkiye ve Kazakistan'ın verdiği 200 bursun yanında "Yesevi Bursları" adı altında 50 lisans bursu daha verileceğini duyurdu.