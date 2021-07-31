Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması 2021 | ÖSYM 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları listesi

Üniversite taban puanları 2021, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Milyonlarca aday için üniversite tercih süreci 5 Ağustos itibarı ile başlayacak. Adaylar, tercih sürecinde ÖSYM'nin yayınladığı üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması listesine göre tercihlerini bildirecek. ÖSYM tarafından ön lisans ve lisans bölümleri için taban puanları, başarı sıralamaları ve üniversite kontenjanları paylaşıldı. Peki, 2021 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması nasıl oldu? İşte, ÖSYM YKS kılavuzu ve üniversitelerin 2 yıllık - 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ile başarı sıralamaları
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel halinin internet sitesinde yayımlandığını duyurdu.
Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarımız; Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır. 2021-YKS tercih işlemlerinizi 5-13 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.
Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. 'Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü' mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.
|Program Kodu
|Program Adı
|Puan Türü
|Genel Kont.
|Genel Yerl.
|En Küçük Puan
|En Büyük Puan
|OB Kont.
|OB Yer.
|OBK En Küçük Puan
|OBK En Büyük Puan
|200150361
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Meslek Yüksekokulu/Aşçılık (Burslu)
|TYT
|5
|5
|381,17173
|440,08834
|---
|---
|---
|---
|200150352
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Meslek Yüksekokulu/Aşçılık (%50 İndirimli)
|TYT
|28
|28
|221,33361
|351,06405
|---
|---
|---
|---
|200150758
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Meslek Yüksekokulu/Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu)
|TYT
|3
|3
|317,00025
|328,96551
|---
|---
|---
|---
|200150767
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Meslek Yüksekokulu/Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli)
|TYT
|20
|20
|212,35986
|277,79740
|---
|---
|---
|---
|200150652
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
|TYT
|5
|5
|326,84287
|375,41577
|---
|---
|---
|---
|200150661
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli)
|TYT
|31
|31
|226,94834
|292,41650
|---
|---
|---
|---
|200190038
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu)
|TYT
|3
|3
|313,73746
|316,64944
|---
|---
|---
|---
|200190039
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|20
|20
|208,55541
|283,17753
|---
|---
|---
|---
|200150679
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
|TYT
|6
|6
|320,13835
|356,53196
|---
|---
|---
|---
|200150688
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|34
|232,75390
|261,14082
|---
|---
|---
|---
|200150025
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi (Burslu)
|TYT
|5
|5
|380,80622
|422,92510
|---
|---
|---
|---
|200150255
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi (%50 İndirimli)
|TYT
|31
|31
|270,14774
|373,87254
|---
|---
|---
|---
|200150404
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi (İÖ) (Burslu)
|TYT
|5
|5
|341,80096
|371,37151
|---
|---
|---
|---
|200150397
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|31
|31
|254,24193
|285,41278
|---
|---
|---
|---
|200150185
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Diyaliz (Burslu)
|TYT
|5
|5
|301,97749
|322,95506
|---
|---
|---
|---
|200150334
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Diyaliz (%50 İndirimli)
|TYT
|31
|31
|220,68093
|261,00519
|---
|---
|---
|---
|200150201
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Elektronörofizyoloji (Burslu)
|TYT
|5
|5
|299,02359
|333,24432
|---
|---
|---
|---
|200150343
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli)
|TYT
|28
|24
|186,37810
|265,37857
|---
|---
|---
|---
|200190058
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Fizyoterapi (Burslu)
|TYT
|5
|5
|331,80657
|377,69180
|---
|---
|---
|---
|200190059
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Fizyoterapi (%50 İndirimli)
|TYT
|28
|28
|241,89410
|298,50624
|---
|---
|---
|---
|200150167
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (Burslu)
|TYT
|7
|7
|360,37229
|406,09041
|---
|---
|---
|---
|200150264
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli)
|TYT
|38
|38
|276,03787
|310,38816
|---
|---
|---
|---
|200150501
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu)
|TYT
|7
|7
|341,46900
|399,87297
|---
|---
|---
|---
|200150494
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|38
|38
|261,49494
|285,85234
|---
|---
|---
|---
|200150697
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Odyometri (Burslu)
|TYT
|5
|5
|328,21053
|336,81732
|---
|---
|---
|---
|200150704
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Odyometri (%50 İndirimli)
|TYT
|31
|31
|221,89182
|282,06724
|---
|---
|---
|---
|200150713
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Optisyenlik (Burslu)
|TYT
|7
|7
|334,05884
|492,91272
|---
|---
|---
|---
|200150722
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Optisyenlik (%50 İndirimli)
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 YKS kontenjan sayısal verilerinin yer aldığı tabloyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Buna göre, devlet üniversitelerinin toplam kontenjanı ön lisans programları için 413 bin 504, lisans programları için 390 bin 923, özel yetenek programları için 23 bin 904, okul birincileri için 24 bin 537 olmak üzere toplam 852 bin 868 oldu. Vakıf üniversitelerinde ön lisans programlarına 75 bin 44, lisans programlarına 92 bin 396, özel yetenek programlarına 4 bin 171 olmak üzere 171 bin 611 kontenjan ayrıldı.