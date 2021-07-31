VAKIF üniversitelerininkarneleri

Giriş Tarihi: 31.7.2021

YÖK “Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021” raporu yayımladı. Rapor üniversitelerin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyuyor. Burslu öğrenci oranlarının da yer aldığı bu raporu incelemeden tercih yapmayın