VAKIF üniversitelerininkarneleri

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf üniversitelerine ait yıllık akademik, idari ve mali verilerin detaylı bir şekilde yer aldığı "Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021" raporu yayımlandı. İlki 2018'de yayımlanan raporun dördüncüsü, önceki yıllarda olduğu gibi sistemin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koydu. Raporun giriş kısmında iyileştirme süreçleri ve mevzuat düzenlemeleriyle ilgili genel bilgiler verildi, içerik kısmında ise akademik, idari ve mali hususlarda özet tablolar, grafikler ve sıralamalar yer aldı. İşte Türkiye genelindeki vakıf üniversiteyle ilgili değerlendirmeler:
TOPLAM SAYI 77:
Rapora göre, Türkiye'deki vakıf yükseköğretim kurumlarının sayısı 77'ye ulaşarak yükseköğretim sistemi içerisinde önemli bir konuma geldi. Çoğunluğu İstanbul
(47) ve Ankara
'da (13) olmak üzere 11 farklı ilde vakıf yükseköğretim kurumu bulunuyor.
20 BİN ÖĞRENCİ:
Vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrenci sayısının ortalaması yaklaşık 6 bin olmakla birlikte 9 vakıf üniversitesinin 20 binin üzerinde öğrencisi bulunuyor.
AKADEMİSYEN SAYILARI:
Mezun vermiş olan vakıf yükseköğretim kurumları dikkate alındığında, 48 üniversitede kadrolu öğretim üyesi sayısının 100'ün üzerinde olduğu görüldü. Buna karşın 27 üniversitede kadrolu öğretim üyesi başına öğrenci sayısının 40'ı aştığı gözlendi. Vakıf yükseköğretim kurumlarının özellikle lisansüstü programlarda öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı oranının düşük tutulması bekleniyor.
FİZİKİ İMKÂNLAR:
Üniversitelerin fiziki alanlarını geliştirmesine yönelik yapılan düzenlemeler sonucunda iyileştirmeler gözlendi. Öğrenci başına düşen açık alana ilişkin olarak vakıf yükseköğretim kurumlarının 2018 ve 2021 yıllarına ait verileri karşılaştırıldığında, 11 vakıf yükseköğretim kurumunun öğrenci başına açık alanının yüzde 50'den, 5 tanesinin ise yüzde 25'ten fazla arttığı ortaya çıktı. Öğrenci başına düşen kapalı alanda ise yine aynı yıllar içerisinde 9 vakıf yükseköğretim kurumunda yüzde 50'den, 3'ünde ise yüzde 25'ten fazla artış oldu. NİTELİK ARTIYOR
KİTAP SAYILARI:
Öğrenci başına düşen kütüphane alanları ve kitap sayıları arttı. Öğrenci başına düşen kütüphane alanına ilişkin olarak vakıf yükseköğretim kurumlarının 2018 ve 2021 yıllarına ait verileri karşılaştırıldığında 28 vakıf yükseköğretim kurumunun öğrenci başına düşen kütüphane alanının yüzde 50'den, 5 tanesinin ise yüzde 25'ten fazla büyüdüğü, öğrenci başına düşen kitap sayısına ilişkin olarak ise yine aynı yıllar arasında 23 vakıf yükseköğretim kurumunun öğrenci başına kitap sayısının yüzde 50'den, 11 tanesinin ise yüzde 25'ten fazla arttığı görüldü. Ancak yine de ulaşılan sayıların pek çok üniversitede yeterli bulunmadığı ve takip edildiği belirtildi. Kütüphane için yapılan harcamaların ortalamasının ise 469 bin 906 lira olduğu görüldü.
BURSLU ÖĞRENCİLER:
YÖK tarafından önerilen kanun değişikliği ile vakıf yükseköğretim kurumlarının yükümlü oldukları ücretsiz öğrenci okutmalarına ilişkin asgari burs oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarılmıştı. Bu kurumlarda, burslu okuma imkanına sahip öğrenci sayısının arttırılmasına yönelik alınan kararın olumlu sonuçlar doğurmaya başladığı görüldü. Örneğin, bir vakıf üniversitesinde burslu öğrenci oranı yüzde 100 olarak gerçekleşti. Bunu sırasıyla yüzde 63 ve yüzde 33 orana sahip üniversiteler takip etti. 18 vakıf yükseköğretim kurumunun bursluluk oranı ise yüzde 20'nin üzerinde yer aldı. Diğer bir ifadeyle YÖK'ün düzenlemesiyle on binlerce öğrenci burslu olarak okuma imkânına sahip oldu.
AR-GE HARCAMALARI:
Üniversitelerde öğrenci gelirinin belli bir oranında Ar-Ge harcaması zorunluluğuna ait düzenlemeler sonrası bu konuda farkındalık arttı. 2019-2020 yılı toplam Ar-Ge harcaması 740 milyon 389 bin 248 lira, toplam iç kaynaklı Ar-Ge harcaması ise 309 milyon 829 bin 783 lira olarak tespit edildi. 45 vakıf yükseköğretim kurumunun (yüzde 58) toplam araştırma bütçesinin 1 milyon liranın üzerinde olduğu görüldü.