Yeditepe Üniversitesi 25 yaşında

Bedrettin Dalan öncülüğünde 26 Ağustos 1996'da kurulan Yeditepe Üniversitesi 25'inci yılını kutluyor. Üniversite 25 yılda verdiği 50 bine yakın mezunu, 22 bine yakın öğrencisi ve 3 bin 600'den fazla çalışanıyla büyük bir aileyi oluşturuyor. Kendine güvenen, dünyayı kucaklayan, çağdaş, araştırmacı, yenilikçi binlerce Yeditepeli, yalnızca Türkiye'de değil dünyanın her yerinde aranan profesyoneller arasına girmeye devam ediyor. Sağlıktan mühendisliğe, hukuktan eğitime, mimarlıktan sanata, iletişimden yönetime her alanda akademisyenler ve Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler, birlikte öğreniyor, sentezliyor, üretiyor; birlikte gelişiyor, Türkiye'nin birçok ilkini gerçekleştiriyor. Öz kaynaklarıyla araştırma ve projeye en fazla bütçe ayıran üniversiteler arasında yer alan Yeditepe Üniversitesi, sahip olduğu akademik ve sosyal olanaklar sayesinde tam çeyrek asırdır Türkiye'nin öncü üniversitelerinden biri olmanın gururunu yaşıyor ve yaşatıyor.Bilimin, sanatın ve topluma yararlı çalışmaların dünyayla iletişim ve etkileşimle geliştirilebileceği gerçeğinden hareketle, uluslararası bir üniversite olma yolunda çalışmalarına devam eden Yeditepe Üniversitesi, bu çalışmalarıyla öğrencilerine uluslararası vizyon kazandırıyor, onları birer dünya vatandaşı olarak yetiştiriyor. Uluslararasılaşma hedefi doğrultusunda İngilizce eğitim veren Yeditepe Üniversitesi, öğrencilerine 8 yabancı dil öğrenme olanağı da sunuyor.550'ye yakın Erasmus ve Exchange, öğrenci değişim programıyla öğrencilerin dünyayla entegre olmasını sağlayan Yeditepe Üniversitesi, 60 farklı ülkeden öğrencisi ve 46 farklı ülkeden akademisyeniyle uluslararası yaşamı kampüsünde oluşturuyor. Yeditepe Üniversitesi, imzaladığı birçok ulusal ve uluslararası işbirliği anlaşması ile öğrenci ve öğretim üyelerine uluslararası projelerde yer alma olanağı sunuyor. Yeditepe Üniversitesi'nin ayrıca, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nün ABD'deki University of North Carolina Wilmington'la, Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) Bölümü'nün Almanya'daki Fachhochschule Kiel Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'yle, Ekonomi Bölümü'nün Kanada'nın Huron Üniversitesi'yle ve Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nün de ABD'deki Coe College ile çift diploma anlaşması bulunuyor.Bir araştırma üniversitesi olan Yeditepe Üniversitesi, ulusal ve uluslararası bilim kuruluşlarından ödül almış seçkin akademisyen kadrosu; 14 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile 175 laboratuvarının yanı sıra İletişim Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki 46 atölyesi ve stüdyolarıyla tam donanımlı gençler yetiştiriyor. Üniversite-Sanayi- Kamu üçlü sarmalını verimli bir şekilde işletiyor.Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Kurumsal Değerlendirme Programı'ndan geçen Türkiye'nin ilk vakıf üniversitesi.1996: Vakıf üniversiteleri içinde ilk diş hekimliği fakültesi2007: JCI tarafından akredite edilen ilk Türk üniversite hastanesi2009: JCI tarafından akredite edilen ilk diş hastanesiEFP (Avrupa Periodontoloji Derneği) tarafından akredite edilen ilk diş hekimliği fakültesiADEE (Avrupa Birliği Diş Hekimliği Eğitim Derneği) tarafından akredite edilen ilk ve tek diş hekimliği fakültesi.Vakıf üniversiteleri içinde ilk antropoloji bölümü2002 vakıf üniversiteleri içinde ilk eczacılık fakültesiECZAK (Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu) ve ECZADER (Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından akredite edilen ilk eczacılık fakültesiVakıf üniversiteleri içinde ilk gastronomi ve mutfak sanatları bölümüVakıf üniversiteleri içinde ilk gıda mühendisliği bölümüVakıf üniversiteleri içinde ilk hukuk fakültesiVakıf üniversiteleri içinde ilk tıp fakültesi2017: İlk antimikrobiyal hastaneYüksek lisans ve sanatta yeterlik programları ile öğrenci alan ilk vakıf güzel sanatlar fakültesi