Yeni nesil kabul programı

İstanbul Kültür Üniversitesi
(İKÜ) ulaşım ağlarına yakın, İstanbul'un merkezî konumlarındaki Ataköy, Şirinevler, İncirli ve Basın Ekspres yerleşkelerinde amfi ve müfredatla sınırlandırılmamış bir öğrenim imkânı sunuyor. Üniversite adaylarının sınav ve tercih dönemlerinde maruz kaldıkları stresin yıpratıcılığının ve bu şartlar altında yapılan bölüm ve meslek tercihlerinin kimi zaman zoraki ve adayın ideallerinden uzak olduğunun farkında olan İKÜ, WeAccept Burslu Kabul Programı ile adaylara kişilik özelliklerine, yeteneklerine, kariyer hedeflerine göre kendilerine en uygun bölümlerde üniversite öğrenimi görme olanağı tanıyor.
YÜZDE 100 BURS İMKÂNI
WeAccept'in web sitesi (we-accept.com) üzerinden başvuru formunu ve kişilik envanterini dolduran adayların başvuruları, üç ayrı komisyonun değerlendirmesinin ardından neticelendiriliyor ve adaylara kendilerine en uygun bölümlerde %100'e varan oranlarda burs tanımlanıyor. İKÜ'nün sunduğu burs olanakları WeAccept ile sınırlı da kalmıyor. Aynı zamanda lisans bölümlerinde yüzde 15, ön lisans programlarında yüzde 30 oranında ilk tercih indirimi, YKS başarı bursları, yüksek lisansa ücretsiz devam bursu, akademik başarı bursu, isteğe bağlı hazırlık eğitimi indirimi, ihtiyaç bursu, sporda başarı indirimi, millî sporcu bursu, ücretsiz çift anadal ve yandal avantajı ile İKÜ Mütevelli Heyeti ve Kültür Koleji Vakfı'nın özel burslarıyla da öğrencilerin eğitimleri destekleniyor.
GİRİŞİMCİLİK FIRSATI
Öğrencilerinin eğitimlerini geniş burs olanaklarıyla destekleyen İKÜ, projelerinin hayata geçirilmesine yardımcı olan Teknoloji ve Proje Geliştirme Birimi sayesinde profesyonel yaşamlarına ilk adımlarını da attırıyor. Projelerinin bir girişime dönüşmesi sürecinde akademisyenler ve özel sektör temsilcilerinden oluşan kurul vasıtasıyla danışmanlık desteği veren İKÜ, öğrencilerinin inovatif iş fikirlerinin patentlenmesini de sağlıyor.