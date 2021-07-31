YÖK’e iktisat tarihçisi başkan

20
Temmuz'da görev süresi dolan Prof. Dr. Yekta Saraç
'ın yerine YÖK Başkanlığı'na Marmara Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar
getirildi. Saraç Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na atandı. Saraç, bir veda mesajı paylaşarak, "Müdahaleci YÖK'ü geçmişte bıraktık, yetki devreden ve yetki paylaşan yeni YÖK'ü inşa sürecini başlattık" dedi. Saraç görevini dün törenle Özvar'a devretti. Marmara Üniversitesi İktisat mezunu yeni YÖK Başkanı Özvar iktisat tarihi alanında doktora yaptı. Özvar'ın Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması kitabı, Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezi tarafından 2005'te en iyi eser ödülüne layık görüldü. Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler adlı iki ciltlik eseri ise 2013'te Uluslararası Halil İnalcık Tarih Ödülü aldı. Özvar, Harvard Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyeliği yaptı.