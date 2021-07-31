Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri YÖK’e iktisat tarihçisi başkan
Giriş Tarihi: 31.7.2021

YÖK’e iktisat tarihçisi başkan

ANKARA
YÖK’e iktisat tarihçisi başkan
20 Temmuz'da görev süresi dolan Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yerine YÖK Başkanlığı'na Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar getirildi. Saraç Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na atandı. Saraç, bir veda mesajı paylaşarak, "Müdahaleci YÖK'ü geçmişte bıraktık, yetki devreden ve yetki paylaşan yeni YÖK'ü inşa sürecini başlattık" dedi. Saraç görevini dün törenle Özvar'a devretti. Marmara Üniversitesi İktisat mezunu yeni YÖK Başkanı Özvar iktisat tarihi alanında doktora yaptı. Özvar'ın Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması kitabı, Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezi tarafından 2005'te en iyi eser ödülüne layık görüldü. Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler adlı iki ciltlik eseri ise 2013'te Uluslararası Halil İnalcık Tarih Ödülü aldı. Özvar, Harvard Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyeliği yaptı.
ARKADAŞINA GÖNDER
YÖK’e iktisat tarihçisi başkan
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA