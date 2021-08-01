2021 KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayınlandı

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'ları kurumun internet sitesinde sunuldu.
10 GÜN SÜREYLE ERİŞEBİLECEKLER
Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ise ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.
GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN
EĞİTİM BİLİMLERİ TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHATARI İÇİN TIKLAYIN