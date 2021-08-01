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Giriş Tarihi: 1.8.2021 18:36 Son Güncelleme: 1.8.2021 19:00

2021 KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayınlandı

AA
2021 KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayınlandı

Son dakika haberi... 1 Ağustos 2021 Pazar günü gerçekleşen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) soru ve cevapları ÖSYM tarafından erişime açıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'ları kurumun internet sitesinde sunuldu.

10 GÜN SÜREYLE ERİŞEBİLECEKLER

Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ise ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.

GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

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2021 KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayınlandı
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