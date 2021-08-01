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Giriş Tarihi: 1.8.2021 12:50 Son Güncelleme: 1.8.2021 12:54

Akdenizlenmek ne demek? 2021 KPSS soruları arasında yer alan Akdenizlenmek anlamı nedir sorusu

Akdenizlenmek ne demek? 2021 KPSS soruları arasında yer alan Akdenizlenmek anlamı nedir sorusu

KPSS 2021 için geri sayım bugün sona erdi. Sınavda çıkan dikkat çekici sorular, vatandaşlar tarafından arşatırılıyor. Bu sorular arasında "Akdenizlenmek anlamı nedir" sorusu da yer alıyor. Kelime türetmek ve türettiği kelime anlamında sabit olmamak ile ilgili bir soru da adayların gündeminde yer alıyor. Peki, Akdenizlenmek nedir, ne anlama gelir? İşte, KPSS soruları arasında yer alan ve pek çok aday tarafından araştırılan Akdenizlenmek nedir sorusunun yanıtı...

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS A) 1 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşti. 10:15'te başlayan sınavın sona ermesiyle birlikte sosyal medyada da sınav soruları ile ilgili birçok yorum yapıldı. KPSS'de sorulan ''Akdenizlenmek'' ile ilgili bir soru ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan birisi oldu. Akdenizlenmek nedir, ne demek sorusunun cevabı ise araştırılmaya başladı. Peki, akdenizlenmek ne demek, akdenizlenmek ne anlama gelir? İşte, akdenizlenmek kelimesinin anlamı…

AKDENİZLENMEK NE DEMEK? AKDENİZLENMEK KELİMESİ ANLAMI

Akdenizlenmek, Akdeniz'e özlem duymak, Akdeniz'de olmayı istemek anlamına gelmektedir.

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Akdenizlenmek ne demek? 2021 KPSS soruları arasında yer alan Akdenizlenmek anlamı nedir sorusu
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