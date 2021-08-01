Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları 2021: BESYO Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları, kontenjanları ve devlet üniversitesi başarı sıralamaları listesi

ÖSYM tarafından YKS sonuçları açıklanmasıyla beraber Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları merak ediliyor. Yaklaşık 2 milyon öğrencinin katılım gösterdiği ve 5 Ağustos tarihinde başlayacak olan YKS tercih işlemleri öncesinde adaylar 2021 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları araştırmasına çıktı. Peki Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları 2021 nasıl şekillendi? Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları!
|
Üniversite
|
Bölüm
|
Puan Türü
|
Kontenjan
|
Taban Puan
|
Sıralama
|
Kocaeli Üniversitesi
|
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
|
EA
|
72
|
338,75454
|
161.155
|
Uşak Üniversitesi
|
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
|
EA
|
52
|
333,83395
|
174.829
|
Artvin Çoruh Üniversitesi
|
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
|
EA
|
62
|
317,61250
|
225.122
|
Bingöl Üniversitesi
|
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
|
EA
|
52
|
314,51200
|
235.843
|
Girne Amerikan Üniversitesi
|
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği [Ücretli]
|
EA
|
9
|
Dolmadı
|
Dolmadı
|
Girne Amerikan Üniversitesi
|
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği [Burslu]
|
EA
|
15
|
Dolmadı
|
Dolmadı
|
Girne Amerikan Üniversitesi
|
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği [%50 Burslu]
|
EA
|
6
|
Dolmadı
|
Dolmadı
|
Lefke Avrupa Üniversitesi
|
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği [Burslu]
|
EA
|
12
|
Dolmadı
|
Dolmadı
|
Lefke Avrupa Üniversitesi
|
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği [%50 Burslu]
|
EA
|
28
|
Dolmadı
|
Dolmadı
|
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
|
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği [Burslu]
|
EA
|
15
|
Dolmadı
|
Dolmadı
|
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
|
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği [%50 Burslu]
|
EA
|
15
|
Dolmadı
|
Dolmadı
|
Yakın Doğu Üniversitesi
|
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği [Burslu]
|
EA
|
6
|
Dolmadı
|
Dolmadı
|
Yakın Doğu Üniversitesi
|
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği [%50 Burslu]
|
EA
|
34
|
Dolmadı
|
Dolmadı
|
Uluslararası Final Üniversitesi
|
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği [Ücretli]
|
EA
|
1
|
Dolmadı
|
Dolmadı
|
Uluslararası Final Üniversitesi
|
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği [Burslu]
|
EA
|
6
|
Dolmadı
|
Dolmadı
|
Uluslararası Final Üniversitesi
|
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği [%50 Burslu]
|
EA
|
26
|
Dolmadı
|
Dolmadı