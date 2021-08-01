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Giriş Tarihi: 1.8.2021 11:04 Son Güncelleme: 1.8.2021 11:04

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları 2021: BESYO Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları, kontenjanları ve devlet üniversitesi başarı sıralamaları listesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları 2021: BESYO Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları, kontenjanları ve devlet üniversitesi başarı sıralamaları listesi

Yaklaşık 2 milyonu aşkın öğrencinin katılım gösterdiği YKS sonuçları erişime açıldı. ÖSYM'nin resmi sitesinden gelen duyuruya göre 5 Ağustos'ta tercihler başlayacak. Yüksek puanla öğrenci alan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları ise bu noktada merak edilmeye başlandı. ÖSYM tarafından erişime açılan YKS sonrası Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları ve kontenjanları şekilleniyor. İşte, 2021 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları!

ÖSYM tarafından YKS sonuçları açıklanmasıyla beraber Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları merak ediliyor. Yaklaşık 2 milyon öğrencinin katılım gösterdiği ve 5 Ağustos tarihinde başlayacak olan YKS tercih işlemleri öncesinde adaylar 2021 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları araştırmasına çıktı. Peki Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları 2021 nasıl şekillendi? Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları!

Üniversite

Bölüm

Puan Türü

Kontenjan

Taban Puan

Sıralama

Kocaeli Üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

EA

72

338,75454

161.155

Uşak Üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

EA

52

333,83395

174.829

Artvin Çoruh Üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

EA

62

317,61250

225.122

Bingöl Üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

EA

52

314,51200

235.843

Girne Amerikan Üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği [Ücretli]

EA

9

Dolmadı

Dolmadı

Girne Amerikan Üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği [Burslu]

EA

15

Dolmadı

Dolmadı

Girne Amerikan Üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği [%50 Burslu]

EA

6

Dolmadı

Dolmadı

Lefke Avrupa Üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği [Burslu]

EA

12

Dolmadı

Dolmadı

Lefke Avrupa Üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği [%50 Burslu]

EA

28

Dolmadı

Dolmadı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği [Burslu]

EA

15

Dolmadı

Dolmadı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği [%50 Burslu]

EA

15

Dolmadı

Dolmadı

Yakın Doğu Üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği [Burslu]

EA

6

Dolmadı

Dolmadı

Yakın Doğu Üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği [%50 Burslu]

EA

34

Dolmadı

Dolmadı

Uluslararası Final Üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği [Ücretli]

EA

1

Dolmadı

Dolmadı

Uluslararası Final Üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği [Burslu]

EA

6

Dolmadı

Dolmadı

Uluslararası Final Üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği [%50 Burslu]

EA

26

Dolmadı

Dolmadı

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Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları 2021: BESYO Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları, kontenjanları ve devlet üniversitesi başarı sıralamaları listesi
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