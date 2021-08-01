Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Clickbait nedir? Click bait ne demek, ne anlama gelir?
Giriş Tarihi: 1.8.2021 12:40

Clickbait nedir? Click bait ne demek, ne anlama gelir?

Clickbait nedir? Click bait ne demek, ne anlama gelir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS A) bugün binlerce adayın katılımıyla gerçekleşti. Uzun bir çalışma sürecinin ardından sıra başında ter dökenler sınavın hemen ardından akıllarda kalan soruların doğru ve yanlışlarını kontrol etmeye başladı. KPSS’de sorulan ‘’clickbait’’ sorusunun cevabı da merak konusu oldu. Sınava giren adaylar sosyal medyada bu soruyu konuşurken clickbait nedir, clickbait ne demek gibi soruların cevabı araştırılmaya başladı. Pek, click bait ne demek, ne anlama gelir?

KPSS Genel Kültür Genel Yetenek sınavında yer verilen "click bait" ifadesi sınavdan çıkan adaylar tarafından merakla inceleniyor. Sınavda yer verilen clickbait nedir, ne anlama gelir sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. İngilizce'den dilimize geçen bu terimin Türk Dil Kurumu'na göre anlamı kısaca "tık tuzağı" olarak veriliyor. İşte Click bait ne demek sorusunun yanıtı.

CLICKBAIT NE DEMEK?

Click bait ifadesi Türkçe'ye "tık tuzağı" olarak çevrilmektedir. İnternet sitelerinde ve sosyal medya platformlarında sıkça kullanılan bu ifade, içeriğin görülmesi ve daha çok tıklanması için dikkat çekici başlıklar atılması şeklinde yorumlanmaktadır. Genelde içerik ve başlık arasında bir bağlantı olmamakla birlikte okuyucuyu yanıltmak amacıyla kullanılan bu teknik, yanıltıcı bir reklam biçimi olarak karşımıza çıkar.

CLICKBAIT NASIL YAPILIR?

Clickbait yapmak için öncelikle dikkat çekici başlık ve görsel kullanmak gerekir. En önemli nokta içeriğe dair merak uyandırıcı bir noktaya yer verilmesi, detayların ve önemli kısımların içerikte gizlenmesidir. İçerik başlık uyumsuzluğuna da sıkça rastlanmaktadır. Örneğin hava durumunu anlatan bir videonun başlığında şiddetli fırtına, dolu ve benzeri hava olaylarından bahsedilirse kullanıcıların ilgisini çekecek, böylece clickbait yapılmış olacaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Clickbait nedir? Click bait ne demek, ne anlama gelir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA